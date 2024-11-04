Отопительный сезон в Одесской области: когда в городах включат тепло

В Одесской области стартовал отопительный сезон, учитывая климатические особенности и географическое расположение региона. Подключение жилых домов и социальных объектов к централизованному теплоснабжению происходит поэтапно, а все теплоснабжающие предприятия заключили договоры на поставку газа. Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Отопительный сезон. Фото: Pixabay

Запуск отопления в системах централизованного теплоснабжения осуществляется на основе решений органов местного самоуправления.

На сегодняшний день уже начали отопительный сезон в населенных пунктах, пользующихся централизованным теплоснабжением:

Раздельная — с 30 октября

Подольск — с 1 ноября

Одесса — с 4 ноября

Планируется, что отопление в других городах начнется в соответствии с температурными показателями:

Белгород-Днестровский — с 5 ноября

Южное — с 5 ноября

Черноморск — с 5 ноября

Измаил — с 6 ноября

Теплодар — с 7 ноября

В населенных пунктах без централизованного теплоснабжения подключение потребителей также происходит в срок и в запланированных объемах. Власти контролируют ситуацию, чтобы обеспечить комфортные условия для жителей области.

Тариф на тепло

В отопительном сезоне 2023-2024 годов тариф на тепло для населения не будет повышаться. Это стало возможным благодаря тому, что Кабинет Министров Украины продлил действие специальных обязанностей на рынке природного газа до 15 апреля 2024 года. Это означает, что компания "Нафтогаз" и дальше будет продавать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене. Этот тариф был установлен Кабинетом Министров Украины для обеспечения стабильности цен на тепло для населения в условиях военного положения.

Напомним, на седьмом заседании Штаба по подготовке к отопительному сезону было объявлено, что большинство регионов завершило подготовку, однако температурные показатели в некоторых зонах мешают старту отопления. Вице-премьер-министр Алексей Кулеба отметил важность альтернативных источников энергии и готовность к чрезвычайным ситуациям.