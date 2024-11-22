Отключение вне графика: кто в Одессе останется без света (АДРЕСА)

Сегодня, 22 ноября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света в Одессе

Южный РЭС:

Работы до 18:00.

Абрикосовая, 4-16, 45-53, Дачная, 4/2, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в, Проектируемая, 6/1, Рыболовная, 20, Равенства, 84-104, 91-195, Седьмая, 1, 3, Айвазовского (Тимирязева), 34, дорога Фонтанская, 106/37, 106/40, пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197, пер. Абрикосовая, 1-29, 43, пер. Янтарный 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

Северный РЭС:

Работы до 19:00.

Ак. Заболотного, 54 – 66 (парные), Высоцкого, 1-11а, Семена Палия, 103-115

Центральный РЭС:

Работы до 19:00

Иоганна Гена (Бажана), 1-20, Богуна, 6а, 12/2, 21, В. Арнаутская, 33-53, Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а, Композитора Лятошинского (Перепечка), Малишевского (Гастелло) , 9-55, Гимназическая, 3-30, Гранатная, 1-25, Зоопарковая, 1, 8а, Йозефа Прибика (Минская), 7-49, Валерия Самофалова (Каманина), 1-25, Канатная, 72-78, Цветочная, 1-21, Апрельская, 1-33/ 1, Кольцевая, 8, 8а, Клименко, 25, 33в, Ближние Мельницы (Кондренко), Кордонная, 3-74, Косяченко О., 1-54, Александра Станкова (Л. Шмидта), 1-17, М. Арнаутская, 34-59, И. Фунтова (М. Бабаджаняна), 30 -54, Добровольцев (М. Говорова), 10-16б, О. Вадатурского (М. Малиновского), 79-152, М. Лысенко (Корнюшина), 1а-27а, Вадима Корженко (Осипова), 39-56, Пантелеймоновская, 7, 9, 44, 46, 48, Платанова, 1-126, Итальянская (Пушкинская), 41-71, Радостная, 114, 116, С. Рихтера, 8-109, Сегедская, 4-8, Сельская, 7-44, Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63, Текстильщиков, 1-14а, Т. Тесс, 1-60а, Тенистая, 9/корп.12, Туристская, 1-19, Успенская, 61, Ференца Листа, пер. 2-й Артиллерийский, 3-6, пер. 1-й Сиреневый, 1-6, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/корп.2, проезд Сиреневый, 1-6, пер. Гранатная, 2-8, пер. Картацци (пер. Каманина), 1-3, пер. Цветочный, 10 пер. Ковровый, 5, 7, 9, пер. Граничный, 1-35, пер. Короткая, 2, 3, 4, Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37а, пер. Хрустальный, 1-4 пер. Малиновский, 7 пер. Лунный, 3, 4 пер. Морской, 2-29, пер. Мостовой, 1-4 пер. Парашютный, 1,1б, пер. К. Пигрова (пер. Спартаковский), 25, пер. Туристский, 2-12б, пер. Университетская, 1.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.