Отключение вне графика: кто в Одессе останется без света (АДРЕСА)

Сегодня, 25 октября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Отключение света. Фото: freepik

Адреса отключений света в Одессе

Южный РЭС:

Работы до 18:00.

Абрикосовая, 4-105а; Дачно, 4/2; Дубовая Роща, 2-57; Костанди, 3-8/9; Хрустальная, 1; Лигинская (Макаренко), 1-31; Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в; Рыболовная, 20; Равенства, 84-95; Симоненко, 1, 11а; Айвазовского (Тимирязева), 34; взр. Фонтанская, 74-106/40; пров. 1-й Равенства, 86-197; пров. Абрикосовая, 1-43; пров. Летняя, 1/корп.5-5/корп.20; пров. Равенства, 92; пров. Янтарный, 6-8/корп.1, Небесной сотни, 20-68, Елочная, Сухолиманная.

Северный РЭС:

Работы до 18.00

9-я линия на ж/м, 19-34; 10-я линия на ж/м, 15-37; 11-я линия на ж/м, 25-35; 12-я линия на ж/м, 19-24; 13-я линия на ж/м, 1-12; 14-я линия на ж/м, 13-23; 15-я линия на ж/м, 1-9; 19-я линия на ж/м, 1-3а; 22-я линия на ж/м, 2,4; 23-я линия на ж/м, 2-6; 24-я линия на ж/м, 1-7; 32-я линия на ж/м, 4; 39-я линия на ж/м, 2-30; 40-я линия на ж/м, 5; 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я Пересыпская; 9-я Пересыпская, 3-14а; Балтская дор., 28; Викандера и Ларсена (8 марта), 42-103; Героев обороны Одессы, 22-66; Жевахова, 3/а-61а; Жевахова гора, 22, 30, 81; Ж. Кюри, 15-64; К. Кузнецова, 71а-108; Карышковского, 2-60; Бахмутская (Курская), 82-165; Л. Украинки, 45-122; Локомотивная, 1-27; Марсельская, 1-20; Мицкевича, 9; Орловская, 1-13; Победы, 47-87; Рельефная, 1–27; Рыночная, 7; Соляная, 4-85; Степная, 1-14; Центральная, 2-36; пров. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2-6; пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский; пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский; пров. Савранский (Большевицкий), 3-10; просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 63-98.

Центральный РЭС:

Работы до 19:00.

Был. Итальянский:1/1; Бажана, 1-20; Базарно, 92-100; Богун, 6а-21; И. Арнаутская, 82-111; Станок, 1-19; Выездная, 1-44; Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а; Малишевского (Гастелло), 9-55; Гранатная, 1–25; Дерибасовская, 18; Еврейская, 36-42а; Цветочная, 1-33/1; Кленовая, 2а; Клименко, 25, 33в; Ближние Мельницы (Кондренко), 1а-99; Граничная, 3а-74в; Косяченко Алексея, 1-54/2; Ланжероновская, 19; М. Арнаутская, 90-113; Ивана Фунтова (М. Бабаджаняна), 30-54; Алексея Вадатурского (М. Малиновского), 79-152; Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а; Й. Прибика (Минская), 3-49; Новикова, 2а-12г; О. Кутузакия, 1-3; Партизанская, 3-30; Платанова, 1-126; Преображенская, 65-82; Радостная, 114, 116; Садыковская, 19–28; С. Караванского (Жуковского), 27-36; С. Рихтера, 8-109; Сельская, 7-44; Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63; Столбовая, 1б-18е; Текстильщиков, 1-14а; Т. Тесс, 1-60а; Тенистая, 9/корп.12; Туристская, 1-19; Ференца Листа (Елина); Композитора Лятошинского (Перепечка), взр. Овидиопольская, 3/1; пл. Европейская (Екатерининская), 4а, 6; Европейская, (Екатерининская), 2-14; пров. 1-й Сиреневый, 1,1/корп.1-6; пров. 2-й Сиреневый, 1-19; пров. Сиреневый, 2/корп.2; пров. Гранатный, 2-8; пров. Цветочный, 10; пров. Ковровый, 5-9; пров. Граничный, 1-35; пров. Короткое, 2-4; Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37а; пров. Малиновский, 7; пров. Мостовой, 1-4; пров. Парашютный, 1,1б; пров. Покровская, 3-5; пров. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25; пров. Туристский, 2-12б; пров. Успенский, 3-23; проезд Сиреневый, 1-6; просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 3-6, 11; спуск Военный, 3.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе "Отсутствует электроэнергия?";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами, опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.