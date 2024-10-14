Отключение вне графика: кто в Одессе останется без света (АДРЕСА)

Сегодня, 14 октября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.



Адреса отключений света

Северный РЭС:

Работы до 17.00

Бадаева, 4, Владимира Винниченко, 5-31, Шполянская (Никитина), 1-11, Праведников мира, 2-14, 21, 23, 52, Филиппа Орлика (Салтыкова-Щедрина), 1, пл. Молодые, 2-21, пер. Краснослободский, 1-14, Гордиенко, 11-32а, Ивана Мазепы, 7, 9, Котлеевская (Ломоносова), 5-58б, Матюшенко, 3-22, Саша Хорошенко, 7-24б, Училищная, 2-6, Трусовская (Д. ), 20-60б, Юзефа Крашевского (Крылова), 20-52а, Мациевской, 41-60а, Слободская, 30-68, Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 34-48а, Павла Клепацкого (Гарина), 24,35 , 26-41б, Нерубайская, 29-42а, пер. 7-й Наличный, 4а, 5, 5а, Витрогонова, 32-44, пер. 2-й Полевой, 5, Архитектора Нештурхи (Ширшова), 1-23, Левадная, 11.

Работы до 19.00

Жолио Кюри, Марсельская, просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), Героев обороны Одессы, 22-66, пер. Савранский (Большевицкий), 3-10, Карышковского, 2-60, Жевахова гора, 3, 22, 30, Рыночная, 7, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9- а Пересыпская, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 – 103, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й, 10-й, 13-й, 7-й, 8-й, Черноморский, Балтская дорога, 28 , пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, Капитана Кузнецова, Леси Украинки, Жевахова, 5-61, Локомотивная, 1-27 , пер. Бахмутский (Курская), 9-я, 10-я, 11-я, 13-я, 15-я, 19-я, 22-я, 23-я, 24-я, 32-я линия на жилом массиве, Орловская , 1-13, пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2 – 6.

Южный РЭС:

Работы до 17.00

Героев Крут, 35-47, Чикаленко Евгения (Ак. Уильямса), 68а, б, 70, 72-76.

Работы до 18.00

Абрикосовая, 4 – 105а, пер. Абрикосовый, 1-29, 43, Дубовая Роща, 30-57, Лигинская (Макаренко), 1-49б, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в, Равенства, 84-104, 195, пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92, пер. Равенства, 1-11, дорога Фонтанская, 106/37, 40, пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3, Дачная, 4/2-30б, пер. 2-й Дачный, Рыбальская, 20, Айвазовского (Тимирязева), 34, Сумская, 3, Елочная, 2-38а, Львовская, 7а-48т, пер. Львовский, 2, Ахматовой, 1-20, Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30, Хрустальная, 1, пер. Сони Делоне (пер. Гаршина), 3-22а, пер. Летний, 5

Центральный РЭС:

Работы до 18.00

б-р Итальянский, 2, 4, 11, Гимназическая, 23, 25.

Работы до 19.00

Пастера, 1, 2, 10-12, Балковская, 1-30а, Скидановская, 3-11, спуск Ольгиевский, 6-27, Алексея Маркевича (Княжеская), 2-20, Новосельского, 9, 20, 22, Сеченова, 3 , 7, 9, Павла Зеленого (Коблевская), 2, 3, 2/4, 6, 8, Цветочная, 1-21, Кордонная, Косяченко Алексея, 9-44, пер. Цветочный, 10, Мечникова, 2-14, Старопортофранковская, 5-13, Новосельского, 1-32, Святослава Рихтера, Татьяны Тесс, дорога Овидиопольская, 3/1, Богуна, 6а, 12/2, 21, Ольги Благовидовой , 7, 30, Платанова, Радостная 114,116, пер. 1-й, 2-й Сиреневый, проезд Сиреневый, пер. Ковровый, 5, 7, 9, Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152, Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54, Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63, Гранатная, 1-25, пер. Гранатный пер. Граничный, пер. Малиновского, 7, Бажана, 1-20, Йозефа Прибика (Минская), 7-49, Сельская, 7-44, Туристская, Композитора Лятошинского (Перепечка), Ближние Мельницы (Кондренко), пер. Короткий, 2, 3, 4, Текстильщиков, 1-14а, пер. Мостовой, 1,2,2/корп.1,2б,4, Малишевского (Гастелло), Клименко, 25, 33в, Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а, Ференца Листа (Елина), пер. Парашютный, 1,1б, Тенистая, 9/корп.1, Николая Лысенко, (Корнюшина), 1 — 27, Академическая, 16-18, Артура Савельева (Черняховского), 12а, 12б, 12в, пер. 2-й, 3-й, 4-й Западный.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.