logo

BTC/USD

62069.51

ETH/USD

2436.22

LTC/USD

65.23

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса Отключение вне графика: кто в Одессе останется без света (АДРЕСА)
commentss НОВОСТИ Все новости

Отключение вне графика: кто в Одессе останется без света (АДРЕСА)

Восстановить электроснабжение должны до вечера

сегодня, 13:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Сегодня, 11 октября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Отключение вне графика: кто в Одессе останется без света (АДРЕСА)

Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света

Северный РЭС:

Работы до 17.00

  • С. Палия, 109, 111, Высоцкого, 1-11, просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 77-81, 23-я, 24-я линия на ж/м, 1-7, Бахмутская (Курская), 123-125, Марсельская, 2а, 12, ул. 3-я 25, 25а,б,в, С.Ядова, 16а,б,в.

Южный РЭС:

Работы до 17.00

  • Ак.Королева, 69-75, Абрикосова, 4-105, пер. Абрикосовый, 1-43, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40, Равенства, 84-195, пер. 1й Равенства, 86-92,197, Фонтанская дор., 106/к.37,40, Озерная, 43, пер. Янтарный, 6-8, Дачная, 4/2, Рыбальская, 20, Айвазовского (Тимирязева), 34, Кастуся Калиновского (Белорусская), 24,30, Проектируемая, 1-2, Лядова, 10-15, Дружная 2-я линия , 39-51, Дружный 3-я линия, 16-35, Архитектурная, 10-14, Бахчевая, 2, Окружная, 17-42, Драгоманова (Достоевского), 2-25, Кавунова, 1-18, Обильная (Обильная) , 1-2, Планетная, 1-38, Академика Вернадского (Тульская), 1-7, Китобойная, 2-19, пер.1й,2й Китобойный, пер. Исторический (пер. Достоевского), 1-14, Крымская, 1-3, пер. Крымский, 1-22, пер. Славы, 1-6, Флотская, 6-21, пер. Флотская, 6-23.

Работы до 18.30

  • Симоненко, 1,11а.

Работы до 19.00

  • Одесской общины (Авд.-Черноморского), Жаботинского, 11-57, Георгия Липского (Толбухина), 62-133, Ю.Геллера, 12-57, пер. Тупиковый, 1-12, Леся Курбаса (Петрашевского), 15-36, Глинки, 1-20, пер. Глинки, 2-16, Пилотная, 1-32, Бригадная, 23-55, Андрея Музычки (Гвардейская), 7-21, Анатолия Бачинского (Неделина), 1-63, Чубаевская, 8-12, Штурвальная, 15-21.

Центральный РЭС:

Работы до 19.00

  • Цветочная, 1-13, Кордонная, 25, Косяченко, 38-44, пер. Цветочный, 10.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости