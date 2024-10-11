Отключение вне графика: кто в Одессе останется без света (АДРЕСА)

Сегодня, 11 октября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.



Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света

Северный РЭС:

Работы до 17.00

С. Палия, 109, 111, Высоцкого, 1-11, просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 77-81, 23-я, 24-я линия на ж/м, 1-7, Бахмутская (Курская), 123-125, Марсельская, 2а, 12, ул. 3-я 25, 25а,б,в, С.Ядова, 16а,б,в.

Южный РЭС:

Работы до 17.00

Ак.Королева, 69-75, Абрикосова, 4-105, пер. Абрикосовый, 1-43, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40, Равенства, 84-195, пер. 1й Равенства, 86-92,197, Фонтанская дор., 106/к.37,40, Озерная, 43, пер. Янтарный, 6-8, Дачная, 4/2, Рыбальская, 20, Айвазовского (Тимирязева), 34, Кастуся Калиновского (Белорусская), 24,30, Проектируемая, 1-2, Лядова, 10-15, Дружная 2-я линия , 39-51, Дружный 3-я линия, 16-35, Архитектурная, 10-14, Бахчевая, 2, Окружная, 17-42, Драгоманова (Достоевского), 2-25, Кавунова, 1-18, Обильная (Обильная) , 1-2, Планетная, 1-38, Академика Вернадского (Тульская), 1-7, Китобойная, 2-19, пер.1й,2й Китобойный, пер. Исторический (пер. Достоевского), 1-14, Крымская, 1-3, пер. Крымский, 1-22, пер. Славы, 1-6, Флотская, 6-21, пер. Флотская, 6-23.

Работы до 18.30

Симоненко, 1,11а.

Работы до 19.00

Одесской общины (Авд.-Черноморского), Жаботинского, 11-57, Георгия Липского (Толбухина), 62-133, Ю.Геллера, 12-57, пер. Тупиковый, 1-12, Леся Курбаса (Петрашевского), 15-36, Глинки, 1-20, пер. Глинки, 2-16, Пилотная, 1-32, Бригадная, 23-55, Андрея Музычки (Гвардейская), 7-21, Анатолия Бачинского (Неделина), 1-63, Чубаевская, 8-12, Штурвальная, 15-21.

Центральный РЭС:

Работы до 19.00

Цветочная, 1-13, Кордонная, 25, Косяченко, 38-44, пер. Цветочный, 10.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.