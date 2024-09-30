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Отключение вне графика: кто в Одессе останется без света (АДРЕСА)

Восстановить электроснабжение должны до ночи

сегодня, 09:50
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Амбарцумян Анна

Сегодня, 30 сентября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Отключение вне графика: кто в Одессе останется без света (АДРЕСА)

Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света

Северный РЭС:

Работы до 19.00

  • 9-я линия на жилом массиве, 11-18а, 10-я линия на жилом массиве, 4-18, 11-я линия на жилом массиве, 7-16, 12-я линия на жилом массиве, 14-18, ул. Керченская, 101 – 131, ул. Капитана Кузнецова, 92 – 102, пер. 2-й Керченский, 1 – 15.

Центральный РЭС:

Работы до 19.00

  • ул. Кузнечная, 19 – 55, ул. Старопортофранковская, 44 – 135, ул. Киры Муратовой (ул. Льва Толстого), 17, 19, ул. Спиридоновская, 12, 14, 15, 17, 21, ул. Нежинская, 64, 65, 66, 72, ул. Тираспольская, 1, 3, 4, 6, 12, ул. Болгарская, 21 – 40, ул. Костецкая (ул. Генерала Ватутина), 22 – 34, ул. Костецкая, 24, ул. Мечникова, 51, 114, 116, ул. Болгарская, 5 – 24, ул. Новосельского, 84 – 104, ул. Успенская, 72, пл. Веры Холодной, 1, 3, Преображенская, 27, 35а, 37.

Южный РЭС:

Работы до 17.00

  • ул. Левитана, 123б

Работы до 19.00

  • ул. Абрикосовая, 4 – 105А, ул. Дубовая Роща, 2 – 57, ул. Бориса Эдуардса (ул. Писарева), 28 – 40в, Фонтанская дорога, 106/37, 106/40, пер. Янтарный, 3 – 8, ул. ул. Дачная, 4/2, ул. Лигинская (ул. Макаренко), ул. Рыболовная, 20, ул. Равенства, 84, 88-195, пер. Ровно, ул. Пшеничная, 1 – 14, ул. Радостная, 1 – 30, ул. Святослава Рихтера, 7 – 31а, ул. Столярского (ул. Сурикова), 40, пл. Б. Деревянко, 3, пер. Машиностроительный, 1а – 16, пер. Технический, 4 – 15

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



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Источник: https://t.me/odesacityofficial/33507
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