Отключение газа в Одесской области: где не будет снабжения

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Амбарцумян Анна
Сегодня в Одесской области будет отключение газоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает "Одессагаз".
Газовая плита. Фото из открытых источников
Адреса, по которым будет отключено газоснабжение:
ул. 28 июня: 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 92а, 113, 117/1, 117/2
ул. Кагульский: 4/1, 4/2, 6, 8
ул. Соборная: 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 79/6, 79/7
Потребителей просят самостоятельно закрыть краны на своих газовых приборах (газовая плита, газовый водонагреватель, котел АОГВ) и удержаться от использования природного газа в указанный период.
После завершения работ газоснабжение будет восстановлено при наличии абонентов в домах в соответствии с "Заявлением-присоединением" для распределения газа от сетей АО "Одессагаз".
Во избежание опасных ситуаций всем абонентам необходимо перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать их до прихода представителей газовой службы.
Для восстановления газоснабжения необходимо соблюсти несколько условий:
Присутствие абонента, с которым заключен договор на распределение природного газа.
Отсутствие задолженности за распределение газа.
Наличие действующего договора на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования.
Соответствие системы газоснабжения требованиям проектной и исполнительно-технической документации.
Отсутствие нарушений "Правил безопасности систем газоснабжения" и других норм по газовому оборудованию, вентиляционным каналам и дымоходам.
Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам: (04863) 2-13-41, 38(050) 495-33-68.
Отметим, акционерное общество "Одессагаз" сообщает о важных изменениях в предоставлении жилищно-коммунальных услуг на период действия военного положения в Украине. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29.12.2023 года №1405, введены ограничения по прекращению предоставления таких услуг населению в случае неоплаты или оплаты не в полном объеме, впрочем, еще касается не всей территории Украины. Должников за газ в Одесской области будут отключены от поставок.
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