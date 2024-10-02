Отключение газа в Одесской области: где не будет снабжения

Сегодня в Одесской области будет отключение газоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает "Одессагаз".



Газовая плита. Фото из открытых источников

В связи с необходимостью проведения работ по реконструкции надземного газопровода среднего давления Ду50 по ул. Станислава Топало на срок выполнения работ с 9:00 02.10.2024г. до 17:00 02.10.2024г., будут временно отключены от газоснабжения потребители, – говорится в сообщении.

Адреса, по которым будет отключено газоснабжение:

ул. 28 июня: 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 92а, 113, 117/1, 117/2

ул. Кагульский: 4/1, 4/2, 6, 8

ул. Соборная: 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 79/6, 79/7

Потребителей просят самостоятельно закрыть краны на своих газовых приборах (газовая плита, газовый водонагреватель, котел АОГВ) и удержаться от использования природного газа в указанный период.

После завершения работ газоснабжение будет восстановлено при наличии абонентов в домах в соответствии с "Заявлением-присоединением" для распределения газа от сетей АО "Одессагаз".

Во избежание опасных ситуаций всем абонентам необходимо перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать их до прихода представителей газовой службы.

Для восстановления газоснабжения необходимо соблюсти несколько условий:

Присутствие абонента, с которым заключен договор на распределение природного газа.

Отсутствие задолженности за распределение газа.

Наличие действующего договора на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования.

Соответствие системы газоснабжения требованиям проектной и исполнительно-технической документации.

Отсутствие нарушений "Правил безопасности систем газоснабжения" и других норм по газовому оборудованию, вентиляционным каналам и дымоходам.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам: (04863) 2-13-41, 38(050) 495-33-68.

Отметим, акционерное общество "Одессагаз" сообщает о важных изменениях в предоставлении жилищно-коммунальных услуг на период действия военного положения в Украине. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29.12.2023 года №1405, введены ограничения по прекращению предоставления таких услуг населению в случае неоплаты или оплаты не в полном объеме, впрочем, еще касается не всей территории Украины. Должников за газ в Одесской области будут отключены от поставок.