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Отключение газа в Одесской области: где не будет поставок

Восстанавливать газоснабжение будут исключительно в присутствии абонентов

сегодня, 09:39
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Амбарцумян Анна

Во вторник, 26 ноября 2024 года, жители села Преображенка временно останутся без газоснабжения из-за проведения ремонтных работ на системе газораспределения. Работы начнутся в 9:00 и продлятся до 16:00. Коммунальные службы обращаются к потребителям с просьбой соблюдать правила безопасности, чтобы обеспечить оперативное восстановление газоснабжения.

Отключение газа в Одесской области: где не будет поставок

Отключение газа. Фото из открытых источников

Почему отключают газ

Газоснабжение будет прекращено в связи с заменой прокладок на фланцевых соединениях высокого и низкого давления на газораспределительном пункте (ДРП №1).

Адреса потребителей, которые временно останутся без газа:

  • с. Преображенка, ул. Садовая: дома №2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 24, 26, 29, 30а, 35, 39, 44, 45, 48, 49, 51.

Работы запланировано завершить к 16:00, после чего Ширяевское УЭГХ начнет возобновление газоснабжения.

Важные рекомендации для абонентов

Чтобы избежать опасных ситуаций, потребителям природного газа необходимо выполнить следующие действия:

  • Перекройте краны на опусках перед газовыми приборами.

  • Не открывать краны до завершения работ и присутствия представителей УЕГХ.

Условия возобновления газоснабжения

Газоснабжение будет восстановлено только при соблюдении следующих условий:

  1. Присутствие абонента, с которым заключен договор о распределении природного газа, и отсутствие задолженности.

  2. Наличие договора по техническому обслуживанию газовых сетей и оборудования, а также отсутствие задолженности по этому договору.

  3. Соответствие системы газоснабжения жилого дома технической документации.

  4. Отсутствие нарушений правил безопасности газоснабжения, включая надлежащее состояние вентиляционных каналов и дымоходов.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам: (04863) 2-13-41, 38(050) 495-33-68.

Отметим, акционерное общество "Одессагаз" сообщает о важных изменениях в предоставлении жилищно-коммунальных услуг на период действия военного положения в Украине. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29.12.2023 года №1405, введены ограничения по прекращению предоставления таких услуг населению в случае неоплаты или оплаты не в полном объеме, впрочем, еще касается не всей территории Украины. Должников за газ в Одесской области будут отключены от поставок.



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Источник: https://odgaz.odessa.ua/news-archive/shiryajivske-uegg-povidomlyaye-spozhivachiv-6
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