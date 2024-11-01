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Оккупанты выпустили около десяти ракет по Одесщине: есть попадания по спасателям

Последствия вражеской ракетной атаки на Одессу показали в ГСЧС

сегодня, 07:28
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Недилько Ксения

Около десяти ракет разных видов враг выпустил по Одесской области. Под ударом оказалась пожарная часть. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает портал "Комментарии".

Оккупанты выпустили около десяти ракет по Одесщине: есть попадания по спасателям

Последствия обстрела Одессы. Фото: ГСЧС

Двое спасателей, бежавших в укрытие после объявления воздушной тревоги, получили ранения. Сейчас мужчины в больнице, им оказывается вся необходимая помощь.

Повреждения получили пожарные автомобили и пожарная часть.

"Террористический акт россиян против тех, кто спасает людей", – отметили в ГСЧС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты сбросили три авиабомбы на Харьков: погибли и ранены дети

30 ноября около 22:45 россияне атаковали Харьков. По данным специалистов взрывотехнической службы полиции, против мирных жителей города россияне использовали авиабомбы ФАБ-500 с УМПК. Повреждены четыре многоквартирных жилых дома, 12 автомобилей.

“Враг нанес удары трем КАБами из СУ-34, который зашел со стороны Белгорода. Одна из авиабомб попала между третьим и четвертым этажами девятиэтажного здания”, – рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Из-под завалов в тяжелом состоянии спасатели достали 12-летнего парня. Медики боролись за его жизнь, но реанимационные меры оказались тщетными. Парень скончался в автомобиле скорой помощи.

Вчера спасатели деблокировали из-под завалов разрушенного дома на Салтовке тела 25-30-летнего мужчины и 15-летнего парня. Число раненых увеличилось до 36, в тяжелом состоянии находился 11-летний мальчик и женщина.

Оккупанты выпустили около десяти ракет по Одесщине: есть попадания по спасателям - фото 2
Оккупанты выпустили около десяти ракет по Одесщине: есть попадания по спасателям - фото 3
Оккупанты выпустили около десяти ракет по Одесщине: есть попадания по спасателям - фото 4
Оккупанты выпустили около десяти ракет по Одесщине: есть попадания по спасателям - фото 5
Оккупанты выпустили около десяти ракет по Одесщине: есть попадания по спасателям - фото 6



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