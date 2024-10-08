Оккупанты били по Одесщине «шахедами»: есть попадания в жилой дом

Российские агрессоры с полуночи и до рассвета в течение четырех часов терроризировали Одесщину ударными беспилотниками. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает портал "Комментарии".

Обстрелянный дом. Фото: Одесская ОВА

Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство "шахедов". К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

В Черноморске, в результате атаки, произошло возгорание квартир на 4-м, 5-м и 6-м этажах. Пожар площадью 100 м2 оперативно ликвидировали пожарные.

Также в Одесском районе повреждены перекрытия и стены административно-производственного здания с последующим возгоранием, огонь на площади 50 м2 был ликвидирован. Еще один беспилотник рухнул на открытой местности без детонации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Одессе раздались взрывы: город под ракетным обстрелом

Российские войска обстреляли Одессу — в городе раздались взрывы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Он предупредил об угрозе обстрелов и предостерег жителей Одессы и района находиться в укрытиях. В Воздушных силах ВС Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Олег Кипер рассказал о последствиях вражеских обстрелов. По его словам, оккупанты ударили по портовой инфраструктуре. "Баллистической ракетой враг попал в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, работник частной компании, обрабатывающей грузы. Еще пятеро иностранных граждан пострадали. Четверо из них в состоянии средней степени тяжести, одна – легкой. Пока им предоставляется необходимая медицинская помощь", — написал руководитель ОВА.