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Одесскую область накроет туман: прогноз погоды на выходные

Подробный прогноз погоды в Одессе и области

27 сентября 2024, 17:58
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Амбарцумян Анна

В Одесской области переменная облачность. В течение дня в регионе температура воздуха прогреется до 27 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют плохую видимость на дорогах. Об этом сообщает Одесский городской совет.

Одесскую область накроет туман: прогноз погоды на выходные

Туман на улице. Фото: freepik

Прогноз погоды

Одесса

  • Облачно с прояснениями.

  • Без осадков.

  • Ночью и утром слабый туман.

  • Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

  • Температура ночью 18-20°С, днем 22-24°С.

  • Температура морской воды 20-21°С.

Одесская область

  • Облачно с прояснениями.

  • Без осадков.

  • Ночью и утром местами слабый туман.

  • Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, ночью местами порывы, 15-17 м/с.

  • Температура ночью 15-20°С, днем 22-27°С.

  • Слабый туман, видимость 500-1000м.

29 сентября

  • Облачно с прояснениями.

  • Без существенных осадков.

  • Ветер восточный, днем северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.

  • Температура ночью 13-18°С, днем 21-26°С.

30 сентября

  • Облачно с прояснениями.

  • Местами небольшой дождь.

  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.

  • Температура ночью 10-15°С, днем 18-23°С.

1-2 октября

  • Без существенных осадков.

  • Температура ночью 9-14°С, днем 18-23°С.

Сентябрь является переходным месяцем от лета до осени, с характерным понижением температуры по всей территории Украины. По данным Укргидрометцентра, возможны заморозки, в частности, в Карпатах и некоторых других регионах. Подробнее по ссылке .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине. Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом в интервью "Главкому" рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.



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Источник: https://omr.gov.ua/ua/news/239157/
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