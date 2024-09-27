Одесскую область накроет туман: прогноз погоды на выходные

В Одесской области переменная облачность. В течение дня в регионе температура воздуха прогреется до 27 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют плохую видимость на дорогах. Об этом сообщает Одесский городской совет.



Туман на улице. Фото: freepik

Прогноз погоды

Одесса

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ночью и утром слабый туман.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем 22-24°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Одесская область

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ночью и утром местами слабый туман.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, ночью местами порывы, 15-17 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем 22-27°С.

Слабый туман, видимость 500-1000м.

29 сентября

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер восточный, днем северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 13-18°С, днем 21-26°С.

30 сентября

Облачно с прояснениями.

Местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 10-15°С, днем 18-23°С.

1-2 октября

Без существенных осадков.

Температура ночью 9-14°С, днем 18-23°С.

Сентябрь является переходным месяцем от лета до осени, с характерным понижением температуры по всей территории Украины. По данным Укргидрометцентра, возможны заморозки, в частности, в Карпатах и некоторых других регионах. Подробнее по ссылке .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине. Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом в интервью "Главкому" рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.