В Румынии в Вранчанской сейсмической зоне на глубине 103,8 км произошло среднее землетрясение силы с магнитудой 4.2 по шкале Рихтера. Об этом сообщили в Национальном научно-исследовательском и опытно-конструкторском институте физики Земли, сообщает портал "Комментарии".

Карта: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului/Facebook

Местные СМИ пишут, что землетрясение ощущали жители Одесской области вблизи Измаильского района.

Последнее землетрясение в этом регионе произошло 16 сентября. В тот раз его магнитуда оценивалась в 5.5.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Британская разведка назвала истинную причину взрыва в Торопце, эквивалентном землетрясению

Удар по складу боеприпасов в Торопце Тверской области спровоцировал мощный взрыв. Он был эквивалентен небольшому землетрясению. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Минобороны Британии в X (Twitter).

Пораженный стратегический склад боеприпасов в Торопце находится в 500 км от Украины. Это был один из самых больших складов в россии и содержал более 30 тысяч тонн снарядов. Как считают британские разведчики, главной причиной поражения 107 арсенала ГРАУ (главного управления ракетно-артиллерийского Минобороны РФ) было ненадлежащее хранение боеприпасов.

"Взрыв в Торопце был зафиксирован силой 2,7 по шкале Рихтера, эквивалентно легкому землетрясению, пожары охватили территорию шириной 6 км", — говорится в строительстве.

Читайте также: В Угледаре местное население, которое не желало эвакуироваться на территорию Украины, встретило оккупантов с распростертыми объятиями. Видео встречи оккупантов с местными опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, пишет портал "Комментарии".

Детали встречи – по ссылке.