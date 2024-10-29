Одесская компания компенсировала государству более 4,5 млн: в чем причина

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области способствовали возвращению в государственный бюджет более 4,5 млн. грн неуплаченных налогов.

Продукты. Фото: БЭБ

Схема ухода от налогов

Следствие установило, что заместитель директора одной из торговых компаний, занимающейся оптовой реализацией фруктов и овощей, вносил в налоговую отчетность недостоверные данные о доходах предприятия. Из-за таких действий удалось избежать уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, нанеся государству ущерб более чем на 4,5 млн грн.

Признание вины и полная компенсация

В процессе досудебного расследования заместитель директора признал свою вину и добровольно возместил государству нанесенный ущерб в полном объеме. На основании собранных доказательств ему было выдвинуто подозрение по статье 212 Уголовного кодекса Украины – уклонение от уплаты налогов, сборов или других обязательных платежей.

Передача дела в суд

В настоящее время обвинительный акт передан в суд для дальнейшего рассмотрения. Расследование и процессуальное сопровождение обеспечили детективы Управления по стратегической защите экономики БЭБ в Одесской области совместно с прокурорами Одесской областной прокуратуры.

Напомним, парламент принял закон об историческом повышении налогов – теперь украинцы будут платить больше. В частности, не очень приятным сюрпризом стало то, что для некоторых плательщиков налоги будут повышены "задним числом" с 1 октября, несмотря на голосование почти в середине месяца. На кого ляжет основное налоговое бремя и как это отразится на ценах? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.