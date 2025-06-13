Одесситы остались без воды: мэр Труханов рассказал, когда возобновят водоснабжение

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Кречмаровская Наталия
В Одессе возникла проблема с холодным водоснабжением – горожане остаются без воды. Ситуацию уже вечером прокомментировал Одесский городской голова Геннадий Труханов.
С самого начала он посоветовал горожанам доверять только официальной информации. По его словам, аварийные работы по восстановлению водоснабжения продолжаются. Как сообщили в ООО "Инфоксводоканал", работы выполнены на 95%.
Труханов отметил, что по завершении работ начнут запускать насосы и постепенно увеличивать давление в системе.
Он также поблагодарил работников "Инфоксводоканала", работающих непрерывно день и ночь, чтобы вернуть воду в город. Поблагодарил и коммунальные службы, которые все это время обеспечивают раздачу технической воды и работу бюветов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Киевский городской совет 10 июня выразил недоверие первому заместителю председателя КГГА Николаю Поворознику. Столичный депутат Андрей Витренко объяснил, почему это важное решение и что будет происходить дальше.
По его словам, решение было продиктовано аморальным поведением чиновника. Заместитель Кличко праздновал день рождения в День траура, что и сняли журналисты.
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