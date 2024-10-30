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Одессит сбежал за границу, но решил вернуться: почему он так решил

Одессит незаконно бежал в ЕС, но вскоре через лес вернулся в Украину

сегодня, 17:08
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Амбарцумян Анна

30-летний житель Одесчины, пытавшийся бежать в Европейский Союз в поисках работы, вернулся в Украину через лес после безуспешных попыток трудоустроиться. Мужчину задержали пограничники в Закарпатье во время незаконного пересечения границы из Словакии. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница.

Одессит сбежал за границу, но решил вернуться: почему он так решил

Схема пересечения границы. Фото: ДПСУ

Пограничники отдела "Ужгород" задержали 30-летнего мужчину из Одесчины, который нелегально пересек границу из Словакии. Украинские пограничники получили сигнал от словацких коллег о движении неизвестного. При приближении группы реагирования мужчина пытался убежать, прячась в густых зарослях, однако после нескольких предупредительных выстрелов был вынужден остановиться.

Способ нелегального возвращения

Задержанный признался, что в начале сентября незаконно пересек границу в ЕС, несколько дней пробираясь по румынскому лесу. Прибыв в Германию, он не смог найти работу и решил вернуться в Украину, избегая пунктов пропуска из-за опасений ответственности. Мужчина ориентировался по онлайн-картам.

Следует отметить, что по Конституции Украины гражданин имеет право вернуться в страну в любое время, хотя за незаконное пересечение границы предусмотрено административное наказание. Пограничники регулярно сталкиваются со случаями, когда украинцы возвращаются после нелегального выезда

Кроме того, на границе с Польшей зафиксированы три инцидента, свидетельствующие о возможных противоправных действиях, связанных с заключением браков без реальных намерений создания семьи. В первом случае 28-летний житель Ровенщины заключил брак со своей 40-летней тещей, которая является лицом с инвалидностью I группы. О других двух случаях – читайте по ссылке.



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Источник: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon/posts/pfbid08goyYYP98TTpqA82aqxEHfJ6VY27qHyifL3PUzxoYQvXj6vZWiZvLD5QZGWjqWHFl?locale=uk_UA
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