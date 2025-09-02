«Одессе не 231 год, а 610»: активисты обвиняют Труханова в подыгрывании российским нарративам

Активисты проекта "Деколонизация. Украина" обвиняют городского голову Одессы Геннадия Труханова в том, что он нарушил закон о деколонизации в своем поздравлении ко Дню города, а также вообще в праздновании неправильной даты основания города Одесса.

«Одессе не 231 год, а 610»: активисты обвиняют Труханова в подогреве российским нарративам

"Во время поздравления с фейковым "днем Одессы" были упомянуты фамилии ряда лиц, подпадающих под действие закона о деколонизации, как о гордости Одессы. Это прямая антигосударственная работа.

Обращаемся к главе Украинского института национальной памяти с просьбой отреагировать на это дерзкое нарушение", – отмечают активисты.

В "Деколонизации" ссылаются на исторические данные и уверяют, что город Одесса упоминался задолго до основания Российской Империи и рождения Екатерины Второй.

"2 сентября – не "день рождения Одессы". Это день, когда Катька решила, что здесь будет порт. С печатью, пером и колониальной фантазией. Одессе не 231 лет, а 610. Потому что город был еще тогда, когда империи только мечтали о карте.

"Официальная дата?" Да нет, скорее фотошоп истории: красиво, но никак не реально", – пишут деколонизаторы.

Они отмечают, что Одесса – украинская, а ее реальная дата основания – 19 мая 1415 года.

"2 сентября каждый год, пока что, лишнее напоминание всем нам, и не только одесситам, о том, что:

Одесса до сих пор не вышла из-под российского имперского нарратива;

а Геннадий Труханов и его подопечные ментальные россияне, которые в видео говорят о "наших воинах", а на деле:

- отказывают в предоставлении официального статуса мемориала на Европейской площади;

- отказывают или до последнего борются, чтобы не чествовать украинских военных в названиях одесских улиц;

- проявляют свою настоящую позицию, когда общение происходит не на камеру: "А почему вы не в окопе?" с ветераном, "у вас много свободного времени?" с матерью погибшего.

И если с местными властями все понятно – они продолжают гонять российскую вымышленную дату 02.09.1794, то вопрос к представителям государства, почему они повторяют этот российский миф?" – отмечают активисты и публикуют исторические справки о том, что Одесса была упомянута на картах того времени, как Кочубиев, затем Ходжибей, затем Одесса.

