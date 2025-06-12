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Одесщина в огне: куда попали вражеские «шахеды»

Одесщина была атакована вражескими «шахедами»

сегодня, 10:20
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Недилько Ксения

Сегодня ночью враг атаковал Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. Под ударом была Вилковская громада. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Одесской ОВА Олега Кипера.

Одесщина в огне: куда попали вражеские «шахеды»

Последствия обстрела Одесской области. Фото: ГСЧС

"Несмотря на активную работу сил ПВО, уничтоживших большинство вражеских беспилотников, в результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура: предприятие по заготовке камыша и несколько многоквартирных домов.

К счастью, пострадавших в результате атаки нет", – подчеркнул глава области.

Уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий атаки. Правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

По данным специалистов ГСЧС, огонь охватил помещение предприятия и технику — уничтожены 2 комбайна и грузовик.

ГСЧС вместе с местными пожарными оперативно ликвидировали пожар.

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Одесщина в огне: куда попали вражеские «шахеды» - фото 3
Одесщина в огне: куда попали вражеские «шахеды» - фото 4
Одесщина в огне: куда попали вражеские «шахеды» - фото 5
Одесщина в огне: куда попали вражеские «шахеды» - фото 6

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 16 человек, среди которых четверо детей, пострадали в результате вражеских ударов БпЛА по Харькову. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры, где опубликовали ужасающие фото последствий обстрела города.

По данным следствия, 12 июня в период ориентировочно с 1:40 до 3:10 вооруженные силы России в очередной раз совершили массированную атаку беспилотниками по Харькову. Под ударами находились три района города. В Салтовском районе зафиксировано попадание по многоквартирному жилому дому. Повреждено более 10 автомобилей. Получили ранения и получили острую реакцию на стресс 16 человек, среди которых четверо детей. Самый младший потерпевший – мальчик, которому два года. С ранением его доставили в больницу.



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