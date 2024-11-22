"При Зеленском в Одессе происходит настоящий беспредел – цены растут, людей отлавливают на улицах, а ВСУ занимают школы, куда потом прилетает. Люди хотят, чтобы поскорее пришла россия, тогда страдания закончатся". Такое пропагандистскому псевдоСМИ заявил некий "коренной одессит" Николай Федорович, информирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Одесса. Фото из открытых источников

В Центре отмечают, что единственная страна, которая заставляет страдать Одессу и других городов и сел Украины – это террористическая россия и ее диктатор путин. Именно россияне запускают по Украине каждую ночь и каждый день ударные дроны и ракеты.

К слову, 20 ноября в одесской больнице скончался пострадавший в результате российского ракетного удара по городу 18 ноября – количество погибших возросло до 11. Всего пострадали 55 человек, 23 из них до сих пор находятся в больницах.

Все свои заявления "Николай Федорович" не подкрепляет реальными фактами и доказательствами – это стандартный набор кремлевских нарративов и клише, которые используют пропагандисты. Он никак не отражает мнение жителей всей Одессы.

Также напомним, что по данным соцопроса Центра Разумкова, по состоянию на сентябрь 2024 года 94% граждан Украины негативно относятся к России, что также опровергает заявления "коренного одессита" о желании людей видеть здесь россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Компания Colca-Cola и Благотворительная организация "Красный крест Украины" передали громадам Сумщины 60 мобильных котельных. Российская пропаганда на основе этого факта сделала фейк о "мобильных моргах" . Детальнее – по ссылке.