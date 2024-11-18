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Очевидец о ракетном ударе в Одессе: взрыв был в 15 метрах от нас

Российская ракета, попавшая во двор жилого дома в Одессе, повредила соседнее кафе, где в это время находились люди

18 ноября 2024, 13:12
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Черновалова Кристина

Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил, что в настоящее время уже известно о 8 погибших в Одессе, в результате ракетной атаки на Одессу. Мэр также подчеркнул, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Очевидец о ракетном ударе в Одессе: взрыв был в 15 метрах от нас

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Враг коварно направил ракету в жилую застройку, район деловой активности. Уже известно о 8 погибших, люди просто шли по своим делам. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – написал мэр.

Один из очевидцев, который вместе со своей девушкой находился в кафе неподалеку от эпицентра взрыва, рассказал о пережитом.

"На момент прилета мы с моей девушкой были в кафе, которое находилось буквально в метрах 15 от эпицентра. Работали. Слава богу, сидели у стенки, а не у окон. И здесь читаем новость о том, что ракеты в Одессу. Буквально несколько секунд — и раздался взрыв. Это не был ПВО.

По его словам, удар нанес значительные повреждения.

"В кофейне посыпались окна, немного пострадала сидевшая у окна девушка, но с ней все хорошо. Ей оказали помощь", — добавил мужчина.

Ранее "Комментарии" писали, что депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале подтвердил информацию о пострадавших. Кроме того, Гончаренко отметил, что в настоящее время известно о 8 погибших.                             

Напомним, что ранее мониторинговые каналы сообщали об активизации российских военных на временно оккупированных территориях, в частности, в Крыму. Именно оттуда могли быть запущены ракеты по Одессе.                                                          



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