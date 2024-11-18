Очевидец о ракетном ударе в Одессе: взрыв был в 15 метрах от нас

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил, что в настоящее время уже известно о 8 погибших в Одессе, в результате ракетной атаки на Одессу. Мэр также подчеркнул, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Войска РФ атаковали Одессу: что рассказали очевидцы
Один из очевидцев, который вместе со своей девушкой находился в кафе неподалеку от эпицентра взрыва, рассказал о пережитом.
По его словам, удар нанес значительные повреждения.
"В кофейне посыпались окна, немного пострадала сидевшая у окна девушка, но с ней все хорошо. Ей оказали помощь", — добавил мужчина.
Ранее "Комментарии" писали, что депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале подтвердил информацию о пострадавших. Кроме того, Гончаренко отметил, что в настоящее время известно о 8 погибших.
Напомним, что ранее мониторинговые каналы сообщали об активизации российских военных на временно оккупированных территориях, в частности, в Крыму. Именно оттуда могли быть запущены ракеты по Одессе.
Новости