"Очередная жесть с участием ТЦК": что произошло в Одессе

19 июля в социальных сетях распространилось скандальное видео, где якобы представители Территориального центра комплектования (ТЦК) в Одессе жестко задерживают мужчину. По словам народного депутата Алексея Гончаренко, речь идет о медике из Харькова, которого, по его словам, избили на улице, затолкали в бус, а позже он оказался в реанимации с серьезными травмами. Однако в Одесский областной ТЦК и СП призывает не распространять непроверенные версии.

В Одессе произошел инцидент по ТЦК во время мобилизации. Фото иллюстративное

В ТЦК подтвердили факт существования инцидента во время мобилизации в Одессе. Однако, не вдаваясь в подробности в терцентре, заявили, что проводится служебная проверка.

"Сообщаем, что по этому факту начата служебная проверка, которая даст оценку действиям военнослужащих, причастных к инциденту", — говорится в официальном заявлении.

В ТЦК призвали граждан не распространять непроверенную информацию, чтобы не помешать расследованию. Как отметили в военкомате, "лишь официальное следствие может установить фактическую хронологию событий и дать правовую оценку действиям всех участников".

Как рассказал Алексей Гончаренко, пострадавший оказался врачом, приехавшим в Одессу на работу из Харькова. Его, по утверждению нардепа, "выловили" на улице и избили.

"В Одессе очередная жесть с участием ТЦК. Работники ТЦК чуть не до смерти избили приехавшего из Харькова на работу врача. Работники ТЦК выловили мужчину, избили и затащили в бус. А после этого ударили несколько раз дверью авто по голове", — говорит нардеп.

По словам Гончаренко, потерпевший находится в тяжелом состоянии в реанимации после инцидента с работниками ТЦК. Кроме того, Гончаренко утверждает, что работники ТЦК сначала не планировали оказывать пострадавшему помощь, и только врач военно-врачебной комиссии настоял на госпитализации. В результате народный депутат призвал ликвидировать ТЦК.

"Одесский ТЦК пишет о служебной проверке. Но, учитывая, что это далеко не первый подобный случай – менять там никто ничего не хочет… Будем бороться дальше. Конченное гестапо под названием ТЦК должно быть ликвидировано", — пишет Гончаренко.

Ожидаются результаты официальной проверки. В ТЦК пообещали сотрудничать со следствием и заявили, что действия чиновников будут оценены в соответствии с законом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как на военнослужащих ТЦК напал мужчина с лопатой. В сеть попало видео инцидента.

Также "Комментарии" писали, что один депутат проголосовал против продолжения мобилизации в Украине.