Очередная волна отключений в Одессе: адреса, которые останутся без света

Сегодня, 27 ноября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Адреса отключений света в Одессе

Южный РЭС:

Работы до 15:00

Левитана, 34, 69-79, Люстдорфская дорога, 144/6

Работы до 20:00

Зеленая Балка, 58,73,114, просп. Свободы, 40-80, Зеленая горка, 28, Крутоярская, 8, 25,28, 39, Славянская, 2/1, 4, 9, 14,17а, Солнечная, 7, Игоря Иванова, 2-14, пер. Каберне, 4, Сухолиманная, 3/33, 29, 49, 51, Родниковая, 1-17.

Работы до 19:00.

Абрикосова, 4-105а, Дачная, Дубовая Роща, Цветочная, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40, Рыбальская, 20, Равенства, 88-104, 195, Айвазовского (Тимирязева) , дорога Фонтанская, 100/37,40 пер. 1-й Равенства, 90, 86,197, пер. Абрикосовая, 1-29, 43, пер. Янтарный, просп. Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак. Глушко), 11/1.

Центральный РЭС:

Работы до 19:00

Иоганна Гена (Бажана), Богуна, Композитора Вербицкого (О. Вронского), Композитора Лятошинского (Перепечка), Малишевского (Гастело), Гранатная, Дальницкая, 1,2, Днестровская, 20-28, Цветкова, Апрельская, Клименко3, 25 , Ближние Мельницы (Кондренко), Кордонная, О. Косяченко, Кустанайская, 7-54, Самолетная, Фруктовая (Марата), 1-52, Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54, О.Вадатурского (Маршала Малиновского), 79-152, Николая Лысенко ), 1- 27а, Йозефа Прибика (Минская), 7-49, Александра Блока, 1-63, Платанова, Путьова, 1, 1/корп.2, Радостная, 114,116, Ризовская, 25-38, С. Рихтера, Сельская, Г.Михайленко (Спартаковская), Текстильщиков, 1-14, Т. Тесс, 1-60, Тенистая, 9/корп.12, Туристская, 7-19, Ференца Листа, Фруктовая, Шефская пер. 1-й, 2-й, Сиреневый, пер. Гранатный пер. Цветочный, 10 пер. Ковровый, 5,7,9, пер. Граничный, 1-35, пер. Короткий, 2, 3, 4, Ольги Благовидовой (Кострова), пер. Малиновский, 7 пер. Мостовой, 1,2,2/корп.1, 2б, 4, пер. Парашютный, 1, 1б, пер. К.Пигрова (пер. Спартаковский), пер. Туристский, 2-12б, проезд Сиреневый, 1-6.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.