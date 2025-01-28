Обстрел Одессы: россияне сообщили, куда целили (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня ночью и утром в Одессе раздаются взрывы из-за атаки БПЛА, также была угроза ракетных ударов.

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Пропагандисты пишут, что удар нанесен по аэродрому в Одессе, где находятся склады и производится сборка беспилотников, сообщили о кремлевском издании РИА Новости в пророссийском сопротивлении.

По предварительной информации городского головы Одессы Геннадия Труханова, в результате атаки БПЛА повреждения жилых домов и зафиксировано возгорание 4-х легковых автомобилей. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

ОБНОВЛЕНО: Геннадий Труханов в 08:12: "Ночью Одесса была атакована вражескими БпЛА.

Пока известно о трех пострадавших в Одессе, еще один человек спасен из заблокированной квартиры.

Взрывной волной выбиты окна. На месте работают городские службы, убирают последствия атаки. Разворачиваем оперативный штаб, где можно будет подать заявления на материальную помощь и получить материалы для временного закрытия отверстий".

ГСЧС в 09:11: "В результате утренней атаки на Одессу пострадали 4 человека!

В одном из районов города горели 10 легковых автомобилей, рядом повреждено остекление в трех 9-этажных жилых домах.

Еще по одному адресу повреждены квартиры на 18 этаже 20-этажки, без возгорания. Из заблокированной квартиры на 19 этаже спасен один человек.

Психологи ГСЧС оказали помощь 15 лицам".

Геннадий Труханов в 09:24: "В результате атаки повреждения получила одна из школ города. Ведутся работы по закрытию окон".

Напомним, что сегодня по Украине были атакованы дома, автомобили, гражданские предприятия и критическая инфраструктура.

В Харькове повреждена газовая труба и пять автомобилей, пишут в ОВА. Возник пожар на гражданском предприятии. Два человека получили гости реакции на стресс — 59-летняя женщина и 9-летняя девочка.

В Чернигове частично разрушены два частных дома, известили в ГВА. Пострадавших нет.

Есть повреждение инфраструктурного объекта в Уманщине Черкасской области, сообщает мэр.

Также портал "Комментарии" писал, что ночью раздавались взрывы в Харьковском районе в Роганской ТГ, где в результате падения БПЛА предварительно типа "Шахед" разрушены частный дом и гараж. Повреждены 4 частных дома, которые расположены рядом. Пострадали 2 человека: женщина 62 года, мужчина 66 лет. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение. Приблизительно в то же время в Старосалтовской громаде Чугуевского района в результате попадания в землю БПЛА "ГЕРАНЬ-2" горел разрушенный частный дом в селе Шестаково. Пострадавших нет.



