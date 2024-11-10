Обстрел Одессы и области: где произошли «прилеты»

Российские террористы снова совершили массированную атаку дронами на Одессу и район. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает портал "Комментарии".

Ликвидация последствий обстрела Одессы. Фото: ГСЧС

В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, автомобили. В некоторых локациях возникли пожары.

Предварительно – пострадал один человек.

Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Предоставляется помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро повреждены жилые дома, магазины, сгорели гаражи с автомобилями и имуществом. Для ликвидации последствий атаки привлекли 52 спасателя, а также добровольцев и подразделений Одесского городского совета.

Предварительно сообщается о двух пострадавших.









Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Харькове раздались взрывы: жителей призывают оставаться в укрытиях

Вчера вечером в Харькове прогремели мощные взрывы. Информацию об обстрелах подтвердили в Харьковской областной военной администрации (ОВА), отмечая необходимость находиться в безопасных местах до официального сигнала об отбое.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях, есть угроза повторных ударов", — написали представители ОВА, предупреждая о возможности дальнейших атак.

Ранее поступали сообщения о приближении управляемых авиационных бомб (КАБ), направленных на город оккупационными силами. Из-за этого жителей Харькова призвали не выходить на улицы без необходимости, избегать скоплений людей и держаться подальше от опасных районов.