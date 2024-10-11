Обстрел Одессы баллистикой: есть жертвы

В результате атаки в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Одесской ОГА Олега Кипера.

Спасательная операция в Одессе, фото: ГСЧС Украины

Под завалами оказались люди. Спасатели ГСЧС спасли четыре человека, еще три человека, к сожалению, под обломками здания погибли. Среди погибших – 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице.

10 человек получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы. Четверо человек в тяжелом состоянии.

Десятью людям была оказана психологическая помощь на месте.

Правоохранительные органы фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Число жертв в результате российской ракетной атаки 9 октября возросло до восьми. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает портал "Комментарии".

Напомним, вчера РФ атаковала гражданское судно в Одесской области: есть погибшие и раненые. Российские террористы в очередной раз атаковали Одесский район баллистическими ракетами, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Целью врага снова стала портовая инфраструктура. Враг попал в гражданский контейнеровоз под флагом Панамы", — сообщил Олег Кипер. Глава ОВА сообщил, что в результате вражеской атаки погибли шесть человек, а 11 получили ранения. Семь раненых находятся в тяжелом состоянии.

"Это уже третья атака на гражданское судно за последние четыре дня. Коварный враг пытается сорвать работу Украинского зернового коридора, убивая гражданских людей и разрушая инфраструктуру. Правоохранительные органы документируют очередное преступление россиян", — добавил он.