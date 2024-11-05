Новый метод работы представителей ТЦК в Одессе: к каким уловкам прибегают

Представители ТЦК в Одессе проводят на улицах информационно разъяснительную работу, для этого устанавливают палатки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Одесского областного ТЦК и СП.

Фото портал "Комментарии"

В областном ТЦК напомнили, что мобилизация – ключ к защите Украины. "Сегодня, когда наша страна переживает вызовы современной войны, мобилизация и призыв на военную службу являются важнейшими задачами обеспечения обороноспособности Украины. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Одесской области играют важную роль в этом процессе, поддерживая армию и гражданских, несмотря на все трудности и вызовы”, — отмечают в областном центре комплектования.

Также сообщают, что специалисты ТЦК и СП активно проводят информационно разъяснительную работу в городах Одесской области, где граждане могут получить ответы на все вопросы, касающиеся порядка мобилизации и призыва. На улицах устанавливают палатки с представителями ТЦК, готовыми консультировать каждого, кто хочет понять, как работает система обороны, почему важно поддерживать мобилизационные мероприятия и как происходит призыв.

"Приглашаем всех обращаться в информационные точки ТЦК на улицах городов, получать консультации и поддерживать нашу армию", — отмечают в Одесском областном центре комплектования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК рассказали, в каких случаях военнообязанный может проигнорировать повестку. Узнать подробнее, что для этого нужно сделать можно по ссылке.



