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Новая стоимость проездных билетов в одесском электротранспорте: изменится с 1 декабря

КП «ОМЕТ» планирует повысить тарифы на трамваи, троллейбусы и фуникулер

сегодня, 12:27
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Амбарцумян Анна

С 1 декабря 2024 г. одесситы и гости города могут ожидать изменения стоимости проездных билетов на городской электротранспорт. Согласно предложениям КП "ОМЕТ" стоимость трамваев, троллейбусов и фуникулера может возрасти для разных категорий пассажиров. Подробнее о новых тарифах читайте дальше.

Новая стоимость проездных билетов в одесском электротранспорте: изменится с 1 декабря

Общественный транспорт. Фото из открытых источников

Месячные проездные билеты

Согласно новым изменениям, для разных категорий граждан будет установлена следующая стоимость месячных проездных билетов на трамваи и троллейбусы:

  • Учащиеся заведений общего среднего образования:

    • Трамвай – 120 грн

    • Троллейбус – 120 грн

    • Трамвай троллейбус – 160 грн

  • Студенты высших учебных заведений и учащиеся ПТУ:

    • Трамвай – 240 грн

    • Троллейбус – 240 грн

    • Трамвай троллейбус – 340 грн

  • Для служебных поездок работников предприятий (безналичный расчет):

    • Трамвай – 630 грн

    • Троллейбус – 630 грн

    • Трамвай троллейбус – 756 грн

  • Для всех пассажиров:

    • Трамвай – 420 грн

    • Троллейбус – 420 грн

    • Трамвай троллейбус – 567 грн

Другие виды проездных билетов

Также будут изменены тарифы на проездные билеты разной продолжительности:

  • Трамвай

    • 7 дней – 105 грн

    • 10 дней – 148 грн

    • 15 дней – 219 грн

    • Квартал – 1170 грн

  • Троллейбус

    • 7 дней – 105 грн

    • 10 дней – 148 грн

    • 15 дней – 219 грн

    • Квартал – 1170 грн

  • Трамвай троллейбус

    • 7 дней – 147 грн

    • 10 дней – 210 грн

    • 15 дней – 315 грн

    • Квартал – 1550 грн

С 1 декабря 2024 г. в Одессе вступят в силу новые тарифы на проезд в городском транспорте. Стоимость разового проезда в трамваях и троллейбусах увеличится вдвое, а в маршрутках — более чем на 30%. Это решение было принято для покрытия расходов по ремонту и обслуживанию транспортных средств и инфраструктуры. Новые цены читайте по ссылке .



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Источник: https://omr.gov.ua/ua/news/239696/
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