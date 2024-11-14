Новая стоимость проездных билетов в одесском электротранспорте: изменится с 1 декабря

С 1 декабря 2024 г. одесситы и гости города могут ожидать изменения стоимости проездных билетов на городской электротранспорт. Согласно предложениям КП "ОМЕТ" стоимость трамваев, троллейбусов и фуникулера может возрасти для разных категорий пассажиров. Подробнее о новых тарифах читайте дальше.

Общественный транспорт. Фото из открытых источников

Месячные проездные билеты

Согласно новым изменениям, для разных категорий граждан будет установлена следующая стоимость месячных проездных билетов на трамваи и троллейбусы:

Учащиеся заведений общего среднего образования:

Трамвай – 120 грн



Троллейбус – 120 грн



Трамвай троллейбус – 160 грн

Студенты высших учебных заведений и учащиеся ПТУ:

Трамвай – 240 грн



Троллейбус – 240 грн



Трамвай троллейбус – 340 грн

Для служебных поездок работников предприятий (безналичный расчет):

Трамвай – 630 грн



Троллейбус – 630 грн



Трамвай троллейбус – 756 грн

Для всех пассажиров:

Трамвай – 420 грн



Троллейбус – 420 грн



Трамвай троллейбус – 567 грн

Другие виды проездных билетов

Также будут изменены тарифы на проездные билеты разной продолжительности:

Трамвай

7 дней – 105 грн



10 дней – 148 грн



15 дней – 219 грн



Квартал – 1170 грн

Троллейбус

7 дней – 105 грн



10 дней – 148 грн



15 дней – 219 грн



Квартал – 1170 грн

Трамвай троллейбус

7 дней – 147 грн



10 дней – 210 грн



15 дней – 315 грн



Квартал – 1550 грн

С 1 декабря 2024 г. в Одессе вступят в силу новые тарифы на проезд в городском транспорте. Стоимость разового проезда в трамваях и троллейбусах увеличится вдвое, а в маршрутках — более чем на 30%. Это решение было принято для покрытия расходов по ремонту и обслуживанию транспортных средств и инфраструктуры. Новые цены читайте по ссылке .