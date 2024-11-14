Новая стоимость проездных билетов в одесском электротранспорте: изменится с 1 декабря

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Амбарцумян Анна
С 1 декабря 2024 г. одесситы и гости города могут ожидать изменения стоимости проездных билетов на городской электротранспорт. Согласно предложениям КП "ОМЕТ" стоимость трамваев, троллейбусов и фуникулера может возрасти для разных категорий пассажиров. Подробнее о новых тарифах читайте дальше.
Общественный транспорт. Фото из открытых источников
Учащиеся заведений общего среднего образования:
Трамвай – 120 грн
Троллейбус – 120 грн
Трамвай троллейбус – 160 грн
Студенты высших учебных заведений и учащиеся ПТУ:
Трамвай – 240 грн
Троллейбус – 240 грн
Трамвай троллейбус – 340 грн
Для служебных поездок работников предприятий (безналичный расчет):
Трамвай – 630 грн
Троллейбус – 630 грн
Трамвай троллейбус – 756 грн
Для всех пассажиров:
Трамвай – 420 грн
Троллейбус – 420 грн
Трамвай троллейбус – 567 грн
Трамвай
7 дней – 105 грн
10 дней – 148 грн
15 дней – 219 грн
Квартал – 1170 грн
Троллейбус
7 дней – 105 грн
10 дней – 148 грн
15 дней – 219 грн
Квартал – 1170 грн
Трамвай троллейбус
7 дней – 147 грн
10 дней – 210 грн
15 дней – 315 грн
Квартал – 1550 грн
С 1 декабря 2024 г. в Одессе вступят в силу новые тарифы на проезд в городском транспорте. Стоимость разового проезда в трамваях и троллейбусах увеличится вдвое, а в маршрутках — более чем на 30%. Это решение было принято для покрытия расходов по ремонту и обслуживанию транспортных средств и инфраструктуры. Новые цены читайте по ссылке .
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