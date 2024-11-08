Несколько тысяч потребителей в Одессе останутся без света: список адресов

Сегодня, 8 ноября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Адреса отключений света в Одессе

Южный РЭС:

Работы до 17.00

Ак.Королева, 43-53, Е. Чикаленко (Ак. Уильямса), 58-60.

Работы до 18.00

Абрикосова, 4-105, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40, Равенства, 84-104,195, пер. 1й Равенства, 86,90,197, пер. Абрикосовый, 1-43, Фонтанская дор., 106/к.37,40, пер. Янтарный, 6-8, Дачная, 4/2, Рыбальская, 20, Айвазовского (Тимирязева), 3-102, Долгая, 93-123, Вторая, 18а,б, 20, М.Троицкого, 3Б, Симоненко, 2а.

Работы до 20:00.

Бригадная, 23-55, Андрея Музычки (Гвардейская), 9-21, Анатолия Бачинского (Неделина), 1-63, Леся Курбаса (Петрашевского), 15-30, Чубаевская, 8-12, Штурвальная, 15-21, Ю. Геллера, 12-26.

Северный РЭС:

Работы до 17:00.

1-4, 9 линии /2й Лиманчик/, Черноморского Казачества, 24-135, П.Кравцова, 2,2б, Наливная, 1-4, Атамана Головатого, 44-145, Атамана Чепиги, 33, 35, 83, 104, Петренко, 21.

Центральный РЭС:

Работы до 17.00

Цветочная, 1-21, Кордонная, 3-74, Косяченко, 1-54, пер. Цветочный, 10, С.Рихтера, 8-109, Т.Тесс, 1-60, Овидиопольская дор., 3/1, Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37, Богуна, 6-21, Платанова, 1-126, Радостная, 114, 116, пер. 1й, 2й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/2, пер. Ковровый, 5-9, проезд Сиреневый, 1-6, Гранатная, 1-25, Ивана Фунтова (Бабаджаняна), 30-54, Вадатурского (Малиновского), 79-152, пер. Короткий, 2-4, Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63, пер. Гранатная, 2-8, пер. Граничный, 1-35, пер. Малиновский, 7, Бажана, 1-20, Й.Прибика (Минская), 7-49, Апрельская, 1-33, Лысенко (Клевер), 1-27, Сельская, 7-44, Туристская, 1-19, Композитора Лятошинского (Перепечка), Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99, Текстильщиков, 1-14, пер. Мостовой, 1-4, Малишевского (Гастелло), 9-55, Клименко, 25, 33в, Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63, Листа Ференца (Елина), пер.Парашютный, 1,1б, пер. К. Пигрова (Спартаковский), 25, Тенистая, 9/12, пер. Туристская, 2-12.

Работы до 19.00

Педагогическая, 16-44, Добровольцев (М.Говорова), 10-16, Фонтанская дор., 17-19, Зоопарковая, 1-21, Академическая, 1-5, Кропивницкого, 1-18, Хвойная, 15, пер. Хвойный, 2-27, Михаила Бойчука (Багрицкого), 1-10, Люстдорфская дор., 8-22, Северная, 14, пер. Северный, 14 пер. Светлый, 8-14, Тенистая, 16/к.9, 10, пер. Клубничный, 12,18, тупик Волна, 7-10, Бреуса, 1-3, Кирпичнозаводская, 3-17, пер. Люстдорфская, 8.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе "Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами, опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.