Несколько тысяч потребителей в Одессе останутся без света: список адресов

Сегодня, 6 ноября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света в Одессе

Южный РЭС:

Работы до 18.00

С 1-й линии 6-й ст. Люстдорфской дороги по 6-ю линию 6-й ст. Люстдорфская дорога, Абрикосова, Ак. Гамалии, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82, Ак. Королева, 29-37а, Орехова, Дачная, 4/2, Долгая, 23-121, Вторая, 18Б, 20, Дубовая Роща, Зеленая, Левитана, 30-42, 67, Люстдорфская дорога, 14-240, Лигинская (Макаренко) , Николая Троицкого, 3Б, Офицерская, Бориса Эдуардса (Писарева), Петриковская (Псковская), 3-19а, Рыбальская, 20, Равенства, 84-196, Семена Яхненко, Симоненко, 2а, Айвазовского (Тимирязева), Трамвайная, Троллейбусная, Ак. Вернадского (Тульская), дорога Фонтанская, 106/37, 106/40, пер. 1-й Офицерский, пер. 1-й Равенства, пер. 1-й Сиротский, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, пер. 1-й Тепличный, 1-9, 2-10, пер. Гайдамацкий (пер. Тимирязева), 1-8, 49, 49а, 62, пер. 2-й Офицерский, 2-10, пер. 2-й Сиротский, 1-6, пер. Абрикосовый, 1-43, пер. Вишневый, 46, 48, 50, пер. Дружеский, пер. Электрический, 4а, 4б, пров. Ливерпульский, 1а, 5, 6, 6/корп.1, 6а/корп.2, 6б, 7, пер. Линейный, 1-6, пер. Люстдорфская, 1-9, пер. Опишнянский (пер. Псковский), пер. Рыболовный, пер. Равенства, пер. Сиротский, 1,5а, пер. Смелый, 1-16, пер. Тепличный, 1 пер. Трамвайный, 2 пер. Черноморский, 3, 5, пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3, пр. Ярослава Мудрого (пр. Ак. Глушко), 1б-22Б.

Северный РЭС:

Работы до 19:00.

С 10-й по 12-ю линию на ж/м, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линия, /2-й Лиманчик/, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 9-я, 10-я, Пересыпская, 1-я Сортировочная, Викандера и Ларсена (8-го Марта), Андреевского, Балтская взр. , Головатого атамана, 33-103, Долинская, 3-13, Жевахова, 5, Железнодорожная, Капитана Кузнецова, 71-102, Керченская, 101-131, Леси Украинки, 86а, Лиманная, Лузановская, Николаевская дорога, 9, 29 , 289а, 291, Николая Гефта, 44, Наливная, 1, 4, 4а, Атамана Чепиги, 4-104, 17-83, 28 бригады (Паустовского), 2-12, 17-29, Петренко, 21, Церковная, 3, 8, 29, Красная, 5, 7, 9, 15, Черноморского Казачества, 26-298, пер. 9-й, 11-й, 12-й, Черноморский, пров. 1-й Локомотивный, 1-20, пер. 1-й Пересыпский, 1/1, пер. 1-й, 2-й, 5-й, 6-й, 7-й, Соляной, пер. 2-й Керченский, пер. 2-й, 3-й, Локомотивный, пер. 3-й Железнодорожный пер. Лиманный, 3-19, пер. Павла Кравцова, 2, 2Б, просп. Княза Владимира Великого (просп. Добровольского), 114–130, 151–159.

Центральный РЭС:

Работы до 17:00.

пров. Хотинский (пер.1-я Ползунова), пер. Георгия Гусака-Гусаченко (2-я Ползунова), А. Бучмы (Михаила Билисского), Острожская (Амурская), Буджацкая (Ангарская), Аркаса, Бажана, Бахчева, Ближние Мельницы (Кондренко), Богуна, Братская, В. Сосюры, Ганны Михайленко (Спартаковская), Героев Змеиного (Бородинская), Горизонтальная, Гранатная, Дальницкая, Дунайская, Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), Зерновая Злакова, Йозефа Прибика (Минская), Казанская, Клименко, 25, 33в, Композитора Вербицкого (О. Вронского), Композитора 1-65, Граница, Косяченко Алексея, Курганская, Леонова, Локальная, 1-15, Магистральная, 102-112, ул. Макова, 2-72, Малишевского (Гастелло), Миндальная, Николая Лысенко (Корнюшина), Нескучная, Озерная, Алексея Вадатурского (Малиновского), Патриотическая, П. Лещенко, Северная, Платанова, Радостная, 114, 116, Санитарная, , Семинарская, Сельская, Текстильщиков, Татьяны Тесс, Тираспольское шоссе, 31-219, Тираспольская, 28, Тинистая, 9/корп.12, Туристская, Учебная, Ференца Листа (Елина), Млецкая, дорога Овидиопольская, 3/1, пер. Каменецкий (пер. 1-й Амурский), пер. 1-й Лазурный, пер. 1-й Ползунова, 12а, 19, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Бородинский, пер. Гранатный пер. Кордонный, Ольги Благовидовой (Кострова), пер. Маковый, пер. Мостовой, 1, 2, 2/1, 2б, 4, пер. Парашютный, пер. Северный пер. Проточный пер. К. Пигрова (пер. Спартаковский), пер. Туристский, пер. Черновицкий, просп. Леси Украинки (просп. Гагарина), 6а, 8а, просп. Шевченко, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 27, 27а, 27б, шоссе Тираспольское, 111, 113, 115.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.