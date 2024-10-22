Несколько тысяч потребителей в Одессе останутся без света: список адресов

Сегодня, 22 октября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света в Одессе

Южный РЭС:

Работы до 17:00

Абрикосовая, Аркадийская аллея, Бригадная, 23-55, Гвардейская, 7-21а, Евгения Танцуры (Генерала Петрова), 49-61, Дачная, 4/2, Дубовая Роща, 2-57, Зеленая Балка, 58, Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 2, 4, 4/1, Ицхака Рабина, 25, Кольцевая, 1-12, Крутоярская, 25, Сечевых стрелков (Леваневского), 2/22, Левитана, 121, 119, 119а.

Работы до 19.00

Лигинская (Макаренко), 1-33, Анатолия Бачинского (Неделина), 1-63, Леся Курбаса (Петрашевского), 15-30, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в, ул. Балтиморская (Посмитного), 9Г, 9/корп.2, 17, 17а, Рыболовная, 20, Равенства, 84, 88, 91, 98-104, 195, Симоненко, 1,11а, Сухолиманская, 3/33, 29,51 , 49, Айвазовского (Тимирязева), 34, Чубаевская, 8,8/корп.1,12, Штурвальная, 15-21б, Ефима Геллера, 12, 12а, 12в, 24, 26а, дорога Фонтанская, 106/3 Зеленая горка, 28 пер. 1-й Равенства, 90, 86,197, пер. Глуховский (пер. 2-й Амурский), 1б, 2,7, пер. Абрикосовая, 1-29, 43, пер. Аркадиевский, 1-24а, пер. Каберне (пер. 2-й Иванова), 4, пер. Валерия Самофалова (Каманина), пер. Коллективный, 1-16, пер. Мореходный, 22/22а, пер. Мореходный, 6, 10, 15а, пер. Морской, 1-43, пер. Равенства, 92, пер. Университетский, 2-7 пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3, просп. Небесной сотни, 75.

Северный РЭС:

Работы до 19.00

2-а, 10-а, 9-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а, 39 -а, 40-я линии на жилом массиве, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я а, 7-я, 9-я, Пересыпская, Академика Заболотного, Балтская дорога, 28, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), Героев обороны Одессы, 22-66, Каменщиков (Гладкова), 78-293, Жевахова, 4-61а , Жевахова гора, 22, 30, 81, Жолио Кюри, Капитана Кузнецова, Карышковского, 2-60, Керченская, 101-131, Крымская, 67, 69, 71, Бахмутская (Курская), Леси Украинки, 45-1 1-27, Льва Симиренко, 2,2/1, 33а, Марсельская, 1-20, Мицкевича, 9, Орловская, 1-13, Победы, 47-87, Рельефная, 1-27, Республиканская, 194-289, Рыночная , 7, Серогодского, 56/58, 58, 60, 62, Соляна, 4-85, Степная, 1-14, Тепличная, Хаджибейская дорога, 313, Центральная, 2-36, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, Балтский, пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), пер. 2-й Керченский, 1-15, пер. Савранский (Большевицкий), 3-10, просп. Князья Владимира Великого (Добровольского).

Центральный РЭС:

Работы до 19.00

10-го Апреля, 3, Асташкина, 3, Михаила Бойчука (Багрицкого), 1-10, Бреуса, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, Верстатостроительная, 1-19, Выездная, 1-44, Градоначальническая , 1, Европейская, 2, 4, 4а, 6, Кленовая, 2а, Кропивницкого, Люстдорфская дорога, 18/6-я, 20, 22, 8, 8/14, 10, 11, 12, 16, 16а, 18, 18а, Мечникова, 56-74а, Новикова, Партизанская, 3-30,Разбросайловская, 1, Старопортофранковская, 28, 30, ул. Столбовая, Война, пер. Хвойный, 15, Кирпичнозаводская, 3-17а, пер. Люстдорфский, 8, спуск Военный, 3, Млецкая, 7,41, Т. Тесс, 1-12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б, 60а, дорога Овидиопольская, 3/1, Богуна, 6а, 2 2,21, Цветочная, 1-21, пер. Цветочный, 10, Платанова, Радостная, 114, 116, Святослава Рихтера, пер. 1-й Сиреневый, 1-6, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/корп.2, проезд Сиреневый, 1-6, пер. Ковровой, 5-9, Ольги Благовидовой (Кострова), 30, 30/2, 34, 37а, Гранатная, 1-16б, Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54, Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-131 (Спартаковская), 6-51, пер. Гранатный, 2-8/корп.1, Граница, пер. Граничный, 1-74, пер. Малиновский, 7, Бажана, 1-20, Йозефа Прибика (Минская), 7-49, Апрельская, 20-33/1, Косяченко Алексея, Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а, Сельская, 7-44, Ближние Мельницы ( Кондренко), пер. Короткий, 2-4, Кордонная, 22, 22б, Текстильщиков, 1-14а, пер. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4, Малишевского (Гастелло), 9-55, Клименко, 25, 33в, Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а, пер. Парашютный, 1,1б, пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25, Тенистая, 9/корп.12, Туристская, 1-9, 14, 15, пер. Туристский, 2-12б.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.