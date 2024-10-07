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Несколько тысяч потребителей в Одессе останутся без света (АДРЕСА)

Восстановить электроснабжение должны до вечера

сегодня, 12:17
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Амбарцумян Анна

Сегодня, 7 октября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Несколько тысяч потребителей в Одессе останутся без света (АДРЕСА)

Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света

Северный РЭС:

Работы до 19.00

  • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Линия на ж/м, Днепровская, 1-40, Донецкая, 1-4, Керченская, 8-131, Л.Украинки , 1-122, Котлеевская (Ломоносова), 13-18, Мариупольская (Ростовская), 1-19, Князя Владимира Великого (Добровольского), 4-98, Ж.Кюри, 1-64, Марсельская, 1-20, Соляна, 1-85, Крымская, 67-71, Заболотного, 29-33, Героев Обороны Одессы, 14-66, Песочная, 1-172, пер. Песочный, 1-4, Луцкая, 1-135, линия Вишневая, 1-43, пер. Вишневый, 2-14, Бахмутская (Курская), 1-165, Рельефная, 1-35, Мицкевича, 1-35, Демьянова, 1-13, Яблочная, 1-4, Ракетная, 1-18, пер. 2й Керченский, 1-15, Пространственная, 1-74, Серогодского, 1-73, Шептицкого, 4-93, Центральная, 2-38, Степная, 1-14, Победы, 1-87, Орловская, 1-13, Симферопольская , 1-24, И.Луценко, 38-56, Конноармейская, 2-57, Кузнецова, 69-108, Мелитопольская, 1-58, пер.1й Орловский, 2-6.

Южный РЭС:

Работы до 19.00

  • Абрикосовая, 4-105, Дубовая Роща, 2-57, Люстдорфская дор., 146-152, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40, Равенства, 84-195, пер. 1й Равенства, 86-92, 197, пер. Абрикосовый, 1-43, Фонтанская дор., 106/к.37,40, пер. Янтарный, 6-8, Дачная, 4/2, Рыболовная, 20, Айвазовского (Тимиразева), 34.

Центральный РЭС:

Работы до 18.00

  • М.Арнаутская, 90-113, Кузнечная, 59, Преображенская, 35-82, Еврейская, 50-58, Троицкая, 49-60, В.Арнаутская, 82-111, пер. Успенский, 3-23, пер. Нечипоренко, 4-14, Святослава Караванского (Жуковского), 39, Базарная, 92, 100, Новосельского, 106-110.

Работы до 19.00

  • Цветочная, 1-13, Кордонная, 25, А.Косяченко, 38-44, пер. Цветочный, 10.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.




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Источник: https://t.me/odesacityofficial/33804
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