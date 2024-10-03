Несколько тысяч потребителей в Одессе останутся без света (АДРЕСА)

Сегодня, 3 октября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.



Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света

Северный РЭС:

Работы до 19.00

2а, 3а, 7а, 9а Пересыпская, 9-50, В. Бувалкина (Генерала Бочарова), 18-28, Караимская (Зоринская), 20-30, Грушевского, 6-39, Селищная, 19-35, пер. Поселковый, 3-11, пр. Зеленый, 2-31, Балтская дор., 28, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103, пер. Савранский (Большевицкий), 3-10, Карышковского, 2-60, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-47, С. Палия, 74-78, Жевахова гора, 3-81, Рыночная, 7, Локомотивная, 1-27, Ж.Кюри, 26, пер. Испанский, 1-17, Отечественная, 3-34, пер. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10-й, 13й Черноморский, Испанская, 10-36, Парковая, 66-81, Саймона Литмана (Пестеля), 1-57, Самодеятельная, 2 -34, Марсельская, 31, Почтовая, 39-86, Промышленная, 1-125, Радиальная, 1-4, Химическая, 1-12, Деревообрабатывающая, 1-86, пер. 1й, 2й, 3й Деревообрабатывающий, 1-27, Мицкевича, 9, Рельефная, 1-27, 39-я, 40-я линия на ж/м, Победы, 47-87, Соляна, 4-85, Центральная, 2- 36.

Южный РЭС:

Работы до 15.00

Ак.Королева, 69-75.

Работы до 19.00

пер. Аркадиевский, 1-24, пер. Коллективный, 1-16, Кольцевая, 1-12, пер. Морской, 1-43, Аркадиевская аллея, 1-26, пер. 2й Амурский, 1-7, пер.Университетский, 2-7, Сечевых стрелков (Леваневского), 2/22, Валерия Самофалова (Каманина), 3-22, пер. Янтарный, 6-8 пер. Мореходный, 6-15, Балтиморская (Посмитного), 9-17, Лигинская (Макаренко), 1-33, Фонтанская дор., 106/к.37,40, Дубовая Роща, 2-57, Рыбальская, 20, Бориса Эдуардса ( Писарева), 28-40, Айвазовского (Тимирязева), 34, Абрикосова, 4-105, пер. Абрикосовый, 1-43, Дачная, 4/2, Равенства, 84-195, пер. 1й Равенства, 86, 90, 92, 197.

Центральный РЭС:

Работы до 17.00

Радужная, 10-57, Малишевского (Гастелло), 1-55, Овидиопольская дор., 2-6, Вороного, 1-12, Михайловская, 1-66, пл. Михайловская, 3-9, Дальницкая, 10-53, Фабричная, 1-4, В.Стуса, 2-20, парк Гамова, 7/1, Новикова, 2-41, Головковская, 24-58, С.Рихтера, 8 -150, Мельницкая, 3-51, Богуна, 6-21, сквер Гамова, 1-7, Балковская, 106-193, Владислава Домбровского (Желябова), 7-11, Максима Чайки (Строганова), 7-37, Ударников, 7-35, Косяченко, 2-54, Старицкого, 2-27, Степная, 1-76, Литовская, 15-57, Ивановский переезд, 10-11, пер. 2й Степной, 1-10, Эвлии Челеби (Онежская), 36-54, Урицкого, 9-18, Цветкова, 1-21, пер. Цветочный, 10, Дмитрия Иванова (Бабеля), 15, Т.Тесс, 3-60, Ольги Благовидовой (Кострова), 1-37, Платанова, 1-126, Радостная, 114, 116, Клименко, 25, 33в, пер. 1й, 2й Сиреневый, 1-19, пер. Бужковый, 2/2, пер. Ковровый, 5-9, проезд Бужковый, 1-6, Тенистая, 9/12, пер. Гранатный, 2-8, Гранатная, 1-25, Ивана Фунтова (Бабаджаняна), 30 -152, Йозефа Прибика (Минская), 7-49, пер. Пигрова (пер. Спартаковский), 25, Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63, Ференца Листа (Елина), Кордонная, 3-92, пер. Граничный, 1-35, пер. Малиновский, 7, Апрельская, 1-33, Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27, Сельская, 7-44, Туристская, 1-19, Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99, пер. Короткий, 2-4, Текстильщиков, 1-14, пер. Мостовой, 1-4, Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63, пер. Парашютный, 1, 1б, пер. Туристская, 2-12.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.