Несколько тысяч потребителей в Одессе одновременно останутся без света (АДРЕСА)

Сегодня, 23 сентября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.



Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света

Северный РЭС:

Работы до 19:00

9-я линия на жилом массиве, 11-18а, 10-я линия на жилом массиве, 4-18, 11-я линия на жилом массиве, 7-16, 12-я линия на жилом массиве, 14-18, Героев обороны Одессы, 48-56, Давида Ойстраха, 20, 22, 24/1,2,3, Капитана Кузнецова, 92-102, Керченская, 101-131, Леси Украинки, 45, пер. 2-й Керченский, 1-15.

Центральный РЭС:

Работы до 19:00

Святослава Рихтера, 6 – 144, Адмирала Лазарева, 17 – 70, Бажана, 5, Богдана Хмельницкого, 59, Болгарская, 35 – 72, Композитора Вербицкого (Александра Вронского), 14,21, Генерала Цветаева, 12-32, 2 -30, Кордонная, 2, 6, 27/а, Ольги Благовидовой (Кострова), 28, Маршала Малиновского, 94 — 126, Средняя, 47, Мельницкая, 1, 2, Платанова, 13,20, 82, 87, Радостная, 118, Спартаковская, 22-37, Туристская, 29,49/а, Степная, 27-52, пл. Алексеевская, 1-31, пер. Высокий, 2-12/4, пер. Мукачевский, 4а – 6/8.

Южный РЭС:

Работы до 19.00

Ивана и Юрия Лип, 23, 25, 27, 29, 31, Ицхака Рабина, 6, 10.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.