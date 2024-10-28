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Несколько районов Одессы останутся без воды: адреса отключений

Восстановить водоснабжение для всех потребителей должны до вечера

сегодня, 11:56
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Амбарцумян Анна

Сегодня, 28 октября, в Одессе будут проводить ремонтные работы на объектах водопровода. В этой связи сотни жителей останутся без воды. Об этом сообщает Инфоксводоканал.

Несколько районов Одессы останутся без воды: адреса отключений

Отключение воды. Фото из открытых источников

Где не будет воды в Одессе

  • Киевский район, частично,

  • Чубаевка район,

  • пл.Толбухина,

  • ул. Люстдорфская дорога,

  • Юго-Западный массив

  • Слободка район,

  • ул. Рождественская,

  • ул. Маршала Бабаджаняна,

  • ул. Ефимова,

  • ул. Малиновского,

  • ул. Ядова,

  • ул. Романтиков

Восстановить водоснабжение по большинству адресов обещают до 20:00

Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит свои извинения за временно причиненные неудобства, — говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:

  • 705-55-05,

  • 780-55-05,

  • 093-17-00-155,

  • 068-905-55-05.

Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.

Отметим, акционерное общество "Одессагаз" сообщает о важных изменениях в предоставлении жилищно-коммунальных услуг на период действия военного положения в Украине. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29.12.2023 года №1405, введены ограничения по прекращению предоставления таких услуг населению в случае неоплаты или оплаты не в полном объеме, впрочем, еще касается не всей территории Украины. Должников за газ в Одесской области будут отключены от поставок.



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Источник: https://infoxvod.com.ua/uk/
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