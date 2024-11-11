Несколько населенных пунктов в Одесской области останутся без воды: адреса

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Амбарцумян Анна
Сегодня, 11 ноября, в Одессе и области будут проводить ремонтные работы на объектах водопровода. В связи с этим сотни жителей останутся без воды. Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Отключение воды. Фото из открытых источников
г. Одесса, ул. Лутька,
г. Одесса, ул. 51-я Линия,
г. Одесса, ул. 52-я Линия,
г. Одесса, ул. 52-я Линия,
село Булдинка,
село Визирка,
село Новые Беляры,
город Южный,
Восстановить водоснабжение по большинству адресов обещают до 20:00
В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:
705-55-05,
780-55-05,
093-17-00-155,
068-905-55-05.
Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.
Напомним, сегодня в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Адреса отключений света в Одессе по ссылке .
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