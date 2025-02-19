logo

BTC/USD

95846.20

ETH/USD

2725.84

LTC/USD

136.20

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса Немыслимый удар по Одессе: десятки тысяч жителей города без электричества и отопления
commentss НОВОСТИ Все новости

Немыслимый удар по Одессе: десятки тысяч жителей города без электричества и отопления

Один из крупнейших районов города - более 250 тысяч жителей – остался без отопления и света

сегодня, 07:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вечером 18 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Одессе. В результате атаки значительная часть города осталась без электро-, водо- и теплоснабжения, повреждены объекты социальной инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Немыслимый удар по Одессе: десятки тысяч жителей города без электричества и отопления

Удар по Одессе. Фото: Телеграмм Геннадия Труханова

"В результате массированного вражеского удара по густонаселенному району города отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение в значительной части домов. Без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры", – отметил градоначальник.

Мэр сообщил о развертывании оперативного штаба, который занимается оценкой последствий и восстановлением коммунальных услуг.

Он отметил, что вместе со специалистами продолжается работа по устранению аварийных ситуаций и оказанию помощи пострадавшим.

Под утро мэр отметил, что в результате российской атаки без света и отопления остались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки – более 500 домов. 

"Один из крупнейших районов нашего города — более 250 тысяч жителей – остался без отопления и света. Уже сейчас мы понимаем, что ситуация с теплоснабжением очень сложная, поэтому принимаем решение о спуске воды, чтобы избежать оттаивания системы и не допустить ухудшения ситуации. Отменяем обучение в школах и посещение детских садов в Киевском районе", – говорится в сообщении.

По последним данным, существенно повреждены детская поликлиника и детский сад. Известно об одном пострадавшем, которому оказывают помощь в больнице.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Одессе вечером 18 февраля прогремели взрывы, возник пожар. Город находился под массированной атакой российских беспилотников, передает портал "Комментарии" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости