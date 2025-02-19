Немыслимый удар по Одессе: десятки тысяч жителей города без электричества и отопления

Вечером 18 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Одессе. В результате атаки значительная часть города осталась без электро-, водо- и теплоснабжения, повреждены объекты социальной инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Удар по Одессе. Фото: Телеграмм Геннадия Труханова

"В результате массированного вражеского удара по густонаселенному району города отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение в значительной части домов. Без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры", – отметил градоначальник.

Мэр сообщил о развертывании оперативного штаба, который занимается оценкой последствий и восстановлением коммунальных услуг.

Он отметил, что вместе со специалистами продолжается работа по устранению аварийных ситуаций и оказанию помощи пострадавшим.

Под утро мэр отметил, что в результате российской атаки без света и отопления остались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки – более 500 домов.

"Один из крупнейших районов нашего города — более 250 тысяч жителей – остался без отопления и света. Уже сейчас мы понимаем, что ситуация с теплоснабжением очень сложная, поэтому принимаем решение о спуске воды, чтобы избежать оттаивания системы и не допустить ухудшения ситуации. Отменяем обучение в школах и посещение детских садов в Киевском районе", – говорится в сообщении.

По последним данным, существенно повреждены детская поликлиника и детский сад. Известно об одном пострадавшем, которому оказывают помощь в больнице.

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