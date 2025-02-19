Немыслимый удар по Одессе: десятки тысяч жителей города без электричества и отопления

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Кравцев Сергей
Вечером 18 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Одессе. В результате атаки значительная часть города осталась без электро-, водо- и теплоснабжения, повреждены объекты социальной инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Удар по Одессе. Фото: Телеграмм Геннадия Труханова
Мэр сообщил о развертывании оперативного штаба, который занимается оценкой последствий и восстановлением коммунальных услуг.
Он отметил, что вместе со специалистами продолжается работа по устранению аварийных ситуаций и оказанию помощи пострадавшим.
Под утро мэр отметил, что в результате российской атаки без света и отопления остались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки – более 500 домов.
По последним данным, существенно повреждены детская поликлиника и детский сад. Известно об одном пострадавшем, которому оказывают помощь в больнице.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Одессе вечером 18 февраля прогремели взрывы, возник пожар. Город находился под массированной атакой российских беспилотников, передает портал "Комментарии" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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