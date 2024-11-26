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Нелегальный трансфер: в Одесской области задержана группа лиц, пытавшихся попасть в Молдову

Пограничники совместно с полицией разоблачили незаконную переправку призывников через государственную границу

сегодня, 17:24
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Амбарцумян Анна

В Подольском районе Одесской области пограничники задержали водителя, пытавшегося переправить девять мужчин призывного возраста в Молдову. По предварительной информации, подозреваемые совершили незаконное пересечение границы с помощью телеграмм-канала, где администратор оказывал услуги по организации выезда из Украины.

Нелегальный трансфер: в Одесской области задержана группа лиц, пытавшихся попасть в Молдову

Задержание мужчин на границе. Фото: ГПСУ

Совместная операция пограничников Подольского отряда и Национальной полиции привела к задержанию водителя, перевозившего девять человек в государственную границу. За помощь в организации незаконного выезда через границу администратор телеграмм-канала получал 120 тысяч гривен за каждого клиента, а водитель — часть этой суммы за транспортировку.
В связи с признаками преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу", правоохранители направили дело в полицию. Все девять пассажиров, пытавшихся нелегально покинуть Украину, получили протоколы об админправонарушении. Дела в отношении нарушителей будут рассмотрены в суде.

Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили три новые схемы, по которым мужчины призывного возраста могли избегать мобилизации и уезжать за границу. В рамках спецопераций в Киеве, Львове и Одессе задержаны 13 организаторов и исполнителей, среди которых чиновники медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и больниц.

Кроме того, правоохранители Донбасса разоблачили схему, где помощник судьи помогал мужчинам уклоняться от призыва из-за решения суда. По взятке он обеспечивал принятие решений, которые давали основания для отсрочки от мобилизации и выезда за границу во время войны. Ему уже объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений.



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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/44990-dev-yatoh-pasazhiriv-ta-vodiya-perepravnika-zatrimali-prikordonniki-na-odeshini
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