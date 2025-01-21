Насобирал на Balenciaga, но потерял свободу: в Одессе задержан коррупционер

В Одессе разоблачили коррупционную схему, в которой бывший представитель общественного формирования продавал фиктивные удостоверения во избежание мобилизации. Злоумышленник обещал "броню" от призыва за немалый гонорар – от 600 до 1000 долларов. После получения очередной взятки он был задержан правоохранителями. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

В Одессе задержан коррупционер. Фото: od.gp.gov.ua

Прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы совместно со следователями полиции разоблачили коррупционную схему, организованную бывшим представителем одного из общественных формирований. Он наладил механизм получения неправомерной выгоды, продавая фиктивные удостоверения, позволявшие его "клиентам" избегать мобилизации.

Муж требовал от 600 до 1000 долларов за оформление удостоверения, что гарантировало право на беспрепятственное передвижение по городу и избегание мобилизационных проверок. Кроме того, он обещал использовать свои связи для решения любых проблем с правоохранителями и военными комиссариатами в случае необходимости.

Правоохранители уже задокументировали две сделки, стоимость которых составила 600 и 700 долларов. При получении очередной взятки организатора задержали. По результатам расследования ему инкриминируется получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. Такие действия наказываются штрафом от двух тысяч до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

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