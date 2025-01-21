logo

BTC/USD

104697.67

ETH/USD

3314.00

LTC/USD

120.14

USD/UAH

42.50

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса Насобирал на Balenciaga, но потерял свободу: в Одессе задержан коррупционер
commentss НОВОСТИ Все новости

Насобирал на Balenciaga, но потерял свободу: в Одессе задержан коррупционер

Экспредставитель общественной организации зарабатывал на «броне» для военнообязанных – схема была раскрыта правоохранителями

сегодня, 17:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

В Одессе разоблачили коррупционную схему, в которой бывший представитель общественного формирования продавал фиктивные удостоверения во избежание мобилизации. Злоумышленник обещал "броню" от призыва за немалый гонорар – от 600 до 1000 долларов. После получения очередной взятки он был задержан правоохранителями. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Насобирал на Balenciaga, но потерял свободу: в Одессе задержан коррупционер

В Одессе задержан коррупционер. Фото: od.gp.gov.ua

Прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы совместно со следователями полиции разоблачили коррупционную схему, организованную бывшим представителем одного из общественных формирований. Он наладил механизм получения неправомерной выгоды, продавая фиктивные удостоверения, позволявшие его "клиентам" избегать мобилизации.

Муж требовал от 600 до 1000 долларов за оформление удостоверения, что гарантировало право на беспрепятственное передвижение по городу и избегание мобилизационных проверок. Кроме того, он обещал использовать свои связи для решения любых проблем с правоохранителями и военными комиссариатами в случае необходимости.

Правоохранители уже задокументировали две сделки, стоимость которых составила 600 и 700 долларов. При получении очередной взятки организатора задержали. По результатам расследования ему инкриминируется получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. Такие действия наказываются штрафом от двух тысяч до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Насобирал на Balenciaga, но потерял свободу: в Одессе задержан коррупционер - фото 2
Насобирал на Balenciaga, но потерял свободу: в Одессе задержан коррупционер - фото 3
Насобирал на Balenciaga, но потерял свободу: в Одессе задержан коррупционер - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал, что до 1 марта 2025 года военнослужащие, впервые покинувшие воинскую часть без разрешения , имеют возможность вернуться в службу без каких-либо уголовных последствий. Инновационное приложение Армия упрощает процесс обновления, позволяя военным быстро оформить рапорт и продолжить службу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=379307
Теги:

Новости

Все новости