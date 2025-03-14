Нардеп: «Убийство Демьяна Ганула может быть частью более широкой кампании запугивания и террора со стороны РФ»

Убийство сегодня утром в Одессе общественного активиста и волонтера Демьяна Ганула – это не случайно, а целенаправленный теракт и устрашение со стороны России. Такую версию в телеэфире высказал нардеп Алексей Гончаренко

Демьян Ганул

"Демьяна Ганула я знал лично. Что касается мотивов, я думаю, что это политическое убийство, такой акт террора по заказу России, я думаю, что это основная версия. Конечно, нужно дождаться, учитывая, что есть видео, как это происходит. Человек, который убивал, не закрытое лицо, ничего, я думаю, что правоохранители найдут убийцу и тогда мы лучше будем понимать и мотивы, и заказчика, если это заказное убийство, и так далее. Ну, по моему мнению, я повторюсь, это основная версия, это теракт, это акт устрашения со стороны России", – отметил нардеп.

Гончаренко добавил, что то, что для теракта выбрали именно Одессу тоже не случайно, потому что этот город для Путина сейчас цель номер один.

"И не случайно, что это Одесса, здесь вчера это решение ЭСПЧ по поводу событий 2 мая, сегодня это. Я думаю, что для Путина сейчас Одесса – цель номер один, мой родной город. Думаю, что Путин даже понимает, что Киев ему не взять, а Одесса очень важная стратегическая цель, потому что пока враг не может, благодаря ВСУ прорваться в Одессу физически, в Черном море дела плохие у них, то они будут пытаться изнутри расшатывать и атаковать", – отметил Алексей Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром в центре Одессы неизвестный выстрелил в 31-летнего общественного деятеля и скрылся. Потерпевший погиб на месте. Следователи, криминалисты, оперативники продолжают работать на месте происшествия. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.

В Одессу для расследования резонансного убийства выехала следственно-оперативная группа и криминалисты Центрального аппарата Национальной полиции во главе с председателем Нацполиции Иваном Выговским. Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко, впервые прокомментировавший стрельбу в центре Одессы, в результате которой погиб активист Демьян Ганул.

"Мне доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на данный момент. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следственные полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием. Дополнительно замечу, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму, не соответствует действительности. Просьба пользоваться только информацией из официальных источников", — заметил Клименко. Он также не назвал имя убитого. Что застрелили именно Ганула уже дважды сообщил нардеп Алексей Гончаренко.