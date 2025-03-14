Нардеп: «Убийство Демьяна Ганула может быть частью более широкой кампании запугивания и террора со стороны РФ»

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Убийство сегодня утром в Одессе общественного активиста и волонтера Демьяна Ганула – это не случайно, а целенаправленный теракт и устрашение со стороны России. Такую версию в телеэфире высказал нардеп Алексей Гончаренко
Демьян Ганул
Гончаренко добавил, что то, что для теракта выбрали именно Одессу тоже не случайно, потому что этот город для Путина сейчас цель номер один.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром в центре Одессы неизвестный выстрелил в 31-летнего общественного деятеля и скрылся. Потерпевший погиб на месте. Следователи, криминалисты, оперативники продолжают работать на месте происшествия. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.
В Одессу для расследования резонансного убийства выехала следственно-оперативная группа и криминалисты Центрального аппарата Национальной полиции во главе с председателем Нацполиции Иваном Выговским. Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко, впервые прокомментировавший стрельбу в центре Одессы, в результате которой погиб активист Демьян Ганул.
"Мне доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на данный момент. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следственные полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием. Дополнительно замечу, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму, не соответствует действительности. Просьба пользоваться только информацией из официальных источников", — заметил Клименко. Он также не назвал имя убитого. Что застрелили именно Ганула уже дважды сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Новости