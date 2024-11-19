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Главная Новости Регионы Одесса Надвигается антициклон: в Одесской области объявили штормовое предупреждение
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Надвигается антициклон: в Одесской области объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях

сегодня, 15:51
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Амбарцумян Анна

В Одесской области объявили штормовое предупреждение. Днем 20 ноября в Одессе и области ожидаются порывы южного ветра, 15-20 м/с. Об этом сообщает Гидромедцентр Черного и Азовского морей.

Надвигается антициклон: в Одесской области объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение. Фото из открытых источников

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – из-за сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей, – говорится в сообщении.

Минная опасность в Одесской области

Шторм также приводит к усилению минной опасности в Черном море. Есть серьезная угроза срыва морских мин с якорей и их выброса на берег. Мины могут также дрейфовать вдоль побережья. Одесситов и гостей города призывают воздерживаться как можно дальше от пляжной зоны из-за повышенной опасности. Если вы заметили морскую мину или предметы, похожие на нее, не пытайтесь их трогать. Немедленно сообщите об этом по номеру 102 для предоставления помощи и безопасности всем гражданам.

Прогноз погоды

20 ноября

по г. Одессе

  • Облачно с прояснениями.

  • Без осадков.

  • Ветер южный 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с.

  • Температура ночью 7-9°С тепла, днем 13-15°С тепла.

по Одесской области

  • Облачно с прояснениями.

  • Без осадков. Ночью и утром местами туман.

  • Ветер южный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

  • Температура ночью 0-5°С тепла, в прибрежной зоне до 9°С тепла, днем 10-15°С тепла.

  • На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

21 ноября

  • Облачно.

  • Осадки, днем местами внушительные, преимущественно в виде дождя.

  • Ветер южный, днем северо-западный, 9-14 м/с, порывы, 17-22 м/с.

  • Температура ночью 2-7°С тепла, днем 4-9°С тепла, местами до 12°С тепла.

22 ноября

  • Облачно с прояснениями.

  • Ночью небольшой дождь, днем небольшой дождь, местами умеренный.

  • Ветер западный, днем южный, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с.

  • Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 8-13°С тепла.

23 ноября

  • Небольшие осадки, местами умеренные.

  • Температура ночью 0-5°С тепла, днем 3-8°С тепла.

24 ноября

  • Без осадков.

  • Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 3-8°С тепла.

Номера горячей линии помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь – 103;

  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе – 102;

  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" – 15-01.

В результате сильного порывистого ветра могут быть разорваны линии электропередач. Как действовать при отключении света – читайте в материале .



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Источник: https://omr.gov.ua/ua/news/239777/
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