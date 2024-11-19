Надвигается антициклон: в Одесской области объявили штормовое предупреждение

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Амбарцумян Анна
В Одесской области объявили штормовое предупреждение. Днем 20 ноября в Одессе и области ожидаются порывы южного ветра, 15-20 м/с. Об этом сообщает Гидромедцентр Черного и Азовского морей.
Штормовое предупреждение. Фото из открытых источников
Шторм также приводит к усилению минной опасности в Черном море. Есть серьезная угроза срыва морских мин с якорей и их выброса на берег. Мины могут также дрейфовать вдоль побережья. Одесситов и гостей города призывают воздерживаться как можно дальше от пляжной зоны из-за повышенной опасности. Если вы заметили морскую мину или предметы, похожие на нее, не пытайтесь их трогать. Немедленно сообщите об этом по номеру 102 для предоставления помощи и безопасности всем гражданам.
20 ноября
по г. Одессе
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер южный 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 7-9°С тепла, днем 13-15°С тепла.
по Одесской области
Облачно с прояснениями.
Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, в прибрежной зоне до 9°С тепла, днем 10-15°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
21 ноября
Облачно.
Осадки, днем местами внушительные, преимущественно в виде дождя.
Ветер южный, днем северо-западный, 9-14 м/с, порывы, 17-22 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 4-9°С тепла, местами до 12°С тепла.
22 ноября
Облачно с прояснениями.
Ночью небольшой дождь, днем небольшой дождь, местами умеренный.
Ветер западный, днем южный, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 8-13°С тепла.
23 ноября
Небольшие осадки, местами умеренные.
Температура ночью 0-5°С тепла, днем 3-8°С тепла.
24 ноября
Без осадков.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 3-8°С тепла.
Номера горячей линии помощи
Круглосуточная медицинская скорая помощь – 103;
Патрульная служба МВД Украины в Одессе – 102;
Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" – 15-01.
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