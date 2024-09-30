Надвигается антициклон: в Одесской области объявили штормовое предупреждение

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Амбарцумян Анна
В Одесской области объявили штормовое предупреждение. В течение суток 1 октября ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает Гидромедцентр Черного и Азовского морей.
Штормовое предупреждение. Фото: Одесский горсовет
Шторм также приводит к усилению минной опасности в Черном море. Есть серьезная угроза срыва морских мин с якорей и их выброса на берег. Мины могут также дрейфовать вдоль побережья. Одесситов и гостей города призывают воздерживаться как можно дальше от пляжной зоны из-за повышенной опасности. Если вы заметили морскую мину или предметы, похожие на нее, не пытайтесь их трогать. Немедленно сообщите об этом по номеру 102 для предоставления помощи и безопасности всем гражданам.
Рекомендации ГСЧС Украины, как действовать во время грозы:
не прячьтесь под высокими, одиночными деревьями или на возвышении;
не паркуйте авто под деревьями или высокими конструкциями;
не купайтесь в водоемах;
не пользуйтесь электроприборами;
избегайте металлических конструкций, фонарей, опор электропередач;
если вы в поле, лучше присесть в яму, не контактируя телом с землей;
закройте окна и двери;
отложите телефон и займитесь успокаивающим делом.
Номера горячей линии помощи
Круглосуточная медицинская скорая помощь – 103;
Патрульная служба МВД Украины в Одессе – 102;
Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" – 15-01.
В результате сильного порывистого ветра могут быть разорваны линии электропередач. Как действовать при отключении света – читайте в материале .
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