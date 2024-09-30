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Надвигается антициклон: в Одесской области объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях

сегодня, 15:00
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Амбарцумян Анна

В Одесской области объявили штормовое предупреждение. В течение суток 1 октября ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает Гидромедцентр Черного и Азовского морей.

Надвигается антициклон: в Одесской области объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение. Фото: Одесский горсовет

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – из-за сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей, – говорится в сообщении.

Минная опасность в Одесской области

Шторм также приводит к усилению минной опасности в Черном море. Есть серьезная угроза срыва морских мин с якорей и их выброса на берег. Мины могут также дрейфовать вдоль побережья. Одесситов и гостей города призывают воздерживаться как можно дальше от пляжной зоны из-за повышенной опасности. Если вы заметили морскую мину или предметы, похожие на нее, не пытайтесь их трогать. Немедленно сообщите об этом по номеру 102 для предоставления помощи и безопасности всем гражданам.

Рекомендации ГСЧС Украины, как действовать во время грозы:

  • не прячьтесь под высокими, одиночными деревьями или на возвышении;

  • не паркуйте авто под деревьями или высокими конструкциями;

  • не купайтесь в водоемах;

  • не пользуйтесь электроприборами;

  • избегайте металлических конструкций, фонарей, опор электропередач;

  • если вы в поле, лучше присесть в яму, не контактируя телом с землей;

  • закройте окна и двери;

  • отложите телефон и займитесь успокаивающим делом.

Номера горячей линии помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь – 103;

  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе – 102;

  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" – 15-01.

В результате сильного порывистого ветра могут быть разорваны линии электропередач. Как действовать при отключении света – читайте в материале .



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Источник: https://omr.gov.ua/ua/news/239188/
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