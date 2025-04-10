Надевали собачий ошейник и заставляли бежать за машиной: в Одесской области выбивали «долг» с мужчины

Несколько дней назад в полицию обратилась пожилая женщина и сообщила об исчезновении своего 40-летнего сына. Заявительница пояснила, что накануне он просил одолжить немалую сумму денег, после чего перестал выходить на связь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Одесщины.

В течение нескольких часов сотрудники управления уголовного розыска и уголовного анализа ГУНП в Одесской области, отделение полиции № 1 Одесского районного управления полиции № 2 установили, что к дому мужчины в Великодолинской громаде приезжали на автомобиле трое молодых людей и требовали возвращения несуществующего долга в сумме четырех тысяч долларов.

Мужчина, над которым издевались в Одессе

Из-за отсутствия денег у потерпевшего злоумышленники заставляли его продать свой земельный участок с домом и рассчитаться. А для ускорения и устрашения избивали, одевали на него собачий ошейник с цепью и заставляли бежать за своим автомобилем, угрожали расправой предметами, похожими на пистолеты, а затем отвезли в арендованную в Одессе квартиру, где силой удерживали в подсобном помещении, требуя согласия.

" Полицейские установили их местонахождение и уволили потерпевшего, а правонарушителей, которыми оказались трое жителей областного центра в возрасте 22-х и 23-х лет, задержали в процессуальном порядке. У них изъяли ряд вещественных доказательств противоправных действий, в том числе документы на недвижимое имущество потерпевшего, телефоны и другие вещи ", – отмечают в полиции.

Как сообщил начальник следственного отдела отделения полиции №1 Одесского районного управления полиции №2 Василий Куралов, собрав достаточную доказательную базу, фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 4 ст. 189 УКУ – требование передачи чужого имущества и права на имущество, с угрозой насилия над потерпевшим, ограничение прав, свобод и законных интересов, с угрозой причинения тяжких телесных повреждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения;

– 2 ст. 146 УКУ – незаконное лишение свободы и похищение человека, совершенное по корыстным мотивам, по предварительному сговору группой лиц, сопровождавшееся с причинением физических страданий, с применением оружия.

Согласно действующему законодательству, за эти преступления молодым людям грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время следователи хлопочут об избрании подозреваемым мер. Следствие продолжается. Руководство по делу осуществляет Черноморская окружная прокуратура.

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