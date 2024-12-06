На скамье подсудимых: депутат завладел недвижимостью Одессы на 11 миллионов гривен

Используя поддельные документы и мошеннические схемы, участники организованной группы завладели недвижимостью в центре города и Пересыпи. Ущерб для территориального общества оценивается более чем в 11 миллионов гривен. Что известно о схеме и ее исполнителях – далее в материале.

Задержание депутата в Одессе. Фото: od.gp.gov.ua

Прокуратура Одесской области передала в суд обвинительный акт в отношении адвоката и двух лиц, входивших в организованную группу под руководством депутата Одесского горсовета. Следствие установило, что группа незаконно завладела тремя объектами недвижимости в центре города и земельным участком на Пересыпи.

Депутат, занимавший должность члена комиссии по коммунальной собственности, разработал схему, позволяющую оформлять право собственности на коммунальное имущество через подконтрольные организации. К участию в схеме он привлек адвоката и других доверенных лиц.

Злоумышленники выбирали объекты коммунальной недвижимости, расположенные на первых этажах зданий, арендовали их через подставные предприятия, а затем выкупали без конкуренции. Площадь помещений увеличивалась за счет чердаков и подвалов, а для оформления прав использовались фальсифицированные документы. Часть объектов переоборудовали под квартиры и продавали добросовестным покупателям.

Организованную группу разоблачили в мае 2024 года. Всех участников задержали, а суд избрал для них меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога. Прокуратура подала гражданский иск для возмещения ущерба.

Депутат, который был организатором схемы, объявлен в международный розыск. Его дело выделено в отдельное производство.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Верховная Рада Украины рассматривает законопроект, который может значительно усложнить работу журналистов-расследователей и разоблачителей коррупции. Документ предусматривает уголовную ответственность за несанкционированное использование данных из государственных реестров, в том числе до 15 лет лишения свободы. Изменения, мотивируемые необходимостью защиты информации во время войны, вызывают озабоченность у правозащитников и экспертов.