logo

BTC/USD

99338.27

ETH/USD

3989.14

LTC/USD

136.27

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса На скамье подсудимых: депутат завладел недвижимостью Одессы на 11 миллионов гривен
commentss НОВОСТИ Все новости

На скамье подсудимых: депутат завладел недвижимостью Одессы на 11 миллионов гривен

В Одессе в суд направили дело против участников организованной группы, возглавляемой депутатом горсовета

6 декабря 2024, 12:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Используя поддельные документы и мошеннические схемы, участники организованной группы завладели недвижимостью в центре города и Пересыпи. Ущерб для территориального общества оценивается более чем в 11 миллионов гривен. Что известно о схеме и ее исполнителях – далее в материале.

На скамье подсудимых: депутат завладел недвижимостью Одессы на 11 миллионов гривен

Задержание депутата в Одессе. Фото: od.gp.gov.ua

Прокуратура Одесской области передала в суд обвинительный акт в отношении адвоката и двух лиц, входивших в организованную группу под руководством депутата Одесского горсовета. Следствие установило, что группа незаконно завладела тремя объектами недвижимости в центре города и земельным участком на Пересыпи.

Депутат, занимавший должность члена комиссии по коммунальной собственности, разработал схему, позволяющую оформлять право собственности на коммунальное имущество через подконтрольные организации. К участию в схеме он привлек адвоката и других доверенных лиц.

Злоумышленники выбирали объекты коммунальной недвижимости, расположенные на первых этажах зданий, арендовали их через подставные предприятия, а затем выкупали без конкуренции. Площадь помещений увеличивалась за счет чердаков и подвалов, а для оформления прав использовались фальсифицированные документы. Часть объектов переоборудовали под квартиры и продавали добросовестным покупателям.

Организованную группу разоблачили в мае 2024 года. Всех участников задержали, а суд избрал для них меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога. Прокуратура подала гражданский иск для возмещения ущерба.

Депутат, который был организатором схемы, объявлен в международный розыск. Его дело выделено в отдельное производство.

На скамье подсудимых: депутат завладел недвижимостью Одессы на 11 миллионов гривен - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Верховная Рада Украины рассматривает законопроект, который может значительно усложнить работу журналистов-расследователей и разоблачителей коррупции. Документ предусматривает уголовную ответственность за несанкционированное использование данных из государственных реестров, в том числе до 15 лет лишения свободы. Изменения, мотивируемые необходимостью защиты информации во время войны, вызывают озабоченность у правозащитников и экспертов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=375860
Теги:

Новости

Все новости