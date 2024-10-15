На Одесчину надвигается антициклон "Werner": что прогнозируют синоптики

Одещина готовится к воздействию мощного антициклона "Werner", который будет определять погодные условия в регионе в ближайшие пять дней. Синоптики прогнозируют, что в этот период существенных осадков не ожидается, а температурный режим претерпевает изменения. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.



Похолодание. Фото из открытых источников

В ночные часы температура снизится до 3-8° тепла, а в выходные возможны заморозки — 0-2° как на поверхности почвы, так и в воздухе. В дневное время столбик термометра будет колебаться в пределах 13-18 °, однако с постепенным похолоданием до 8-13 °. Температура морской воды останется на уровне 18-19°, а волнение моря поначалу будет легким, но впоследствии возрастет до значительного уровня.

Погода в Одессе и области

16 октября Одесса

Облачно с прояснениями.

Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 8-10°С, днем 14-16°С.

16 октября Одесская область

Облачно с прояснениями.

Ночью кратковременный дождь, местами гроза. Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-10°С, днем 11-16°С.

На дорогах области ночью и утром местами видимость во время дождя 2-4 км.

17-18 октября

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью: 17 октября 4-9°С тепла, 18 октября 1-6°С тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-2°С, днем 8-13°С.

19-20 октября

Без существенных осадков.

Температура ночью 1-6°С тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-2°С, днем 9-14°С тепла.

Из урагана четвертой категории в Атлантическом океане образовался внетропический циклон Kirk, который сейчас идет к европейскому побережью. По прогнозам синоптиков, он должен достичь Франции уже 9 октября. Возникает вопрос — повлияет ли он на погоду в Украине.

