На Одесчину надвигается антициклон "Werner": что прогнозируют синоптики

Рубрики
МЕНЮ
Амбарцумян Анна
Одещина готовится к воздействию мощного антициклона "Werner", который будет определять погодные условия в регионе в ближайшие пять дней. Синоптики прогнозируют, что в этот период существенных осадков не ожидается, а температурный режим претерпевает изменения. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.
Похолодание. Фото из открытых источников
В ночные часы температура снизится до 3-8° тепла, а в выходные возможны заморозки — 0-2° как на поверхности почвы, так и в воздухе. В дневное время столбик термометра будет колебаться в пределах 13-18 °, однако с постепенным похолоданием до 8-13 °. Температура морской воды останется на уровне 18-19°, а волнение моря поначалу будет легким, но впоследствии возрастет до значительного уровня.
16 октября Одесса
Облачно с прояснениями.
Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-10°С, днем 14-16°С.
16 октября Одесская область
Облачно с прояснениями.
Ночью кратковременный дождь, местами гроза. Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-10°С, днем 11-16°С.
На дорогах области ночью и утром местами видимость во время дождя 2-4 км.
17-18 октября
Облачно с прояснениями.
Без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью: 17 октября 4-9°С тепла, 18 октября 1-6°С тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-2°С, днем 8-13°С.
19-20 октября
Без существенных осадков.
Температура ночью 1-6°С тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-2°С, днем 9-14°С тепла.
Из урагана четвертой категории в Атлантическом океане образовался внетропический циклон Kirk, который сейчас идет к европейскому побережью. По прогнозам синоптиков, он должен достичь Франции уже 9 октября. Возникает вопрос — повлияет ли он на погоду в Украине.
Новости