На Одесчине в результате ракетных обстрелов пострадали два человека

Утром 28 ноября жители Одесской области снова стали свидетелями очередной ракетной атаки со стороны российских войск. В результате обстрелов пострадали мирные жители, разрушены жилые дома и другая инфраструктура. Полицейские и спасатели работают над ликвидацией последствий атаки и документированием преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Последствия обстрела. Фото: Нацполиция

В пригороде Одессы в результате обстрелов пострадали 18 жилых домов, магазин и несколько других зданий. Также повреждены семь автомобилей. В самом областном центре зафиксировано разрушение гаражного помещения. Среди пострадавших – 90-летняя женщина и 16-летний парень. Медики уже оказали им необходимую помощь, а информация о других пострадавших в настоящее время уточняется.

На месте инцидента работают представители всех необходимых служб. Полицейские проводят опрос жителей, фиксируют нанесенный ущерб, собирают доказательства и обеспечивают правопорядок. К ликвидации последствий привлечены 58 сотрудников правоохранительных органов.

Массированная атака по Украине

Напомним, в ночь на 28 ноября 2024 года (с 19:30 27 ноября) противник нанес удар по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками. Российская армия совершила масштабную атаку на Украину, используя 188 средств воздушного нападения. Радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили среди них зенитные управляемые ракеты С-300, выпущенные с территории Белгородской области РФ по Харьковщине, запускавшиеся из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Волгоградской области крылатые ракеты Х-101, а также ракеты "Калибр", выпущенные акватории Черного моря. Удар дополнили запускавшиеся над тем же морским регионом управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 97 ударных беспилотников типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа, стартовавших из разных районов России, включая Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск и Миллерово.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный комбинированный удар России по Украине. Детали по ссылке.