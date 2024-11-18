На 12 часов тысячи одесситов останутся без воды: полный список адресов

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Амбарцумян Анна
Сегодня, 18 ноября, в Одессе будут проводить ремонтные работы на объектах водопровода. В этой связи сотни жителей останутся без воды. Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Отключение воды. Фото из открытых источников
ул. Марсельская, 22-24, 24а
ул. Крымская, 54-58, 58а
ул. Александра Кутузакия, 24-32,
пров. Староконный,
просп. Шевченко,
ул. Семинарская
ул. Леси Украинки ул.,
ул. Довженко
Французский бульвар,
ул. Рената Ахметова
Восстановить водоснабжение по большинству адресов обещают к 23:00
В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:
705-55-05,
780-55-05,
093-17-00-155,
068-905-55-05.
Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.
Напомним, масштабный обстрел энергетической инфраструктуры Одесской области 17 ноября оставил значительную часть региона без электроснабжения. Пошли вторые сутки, как жители некоторых районов Одессы и области предстают перед трудностями из-за отсутствия света, воды и тепла. Энергетики работают в усиленном режиме, однако полное восстановление требует времени. "Комментарии" разбирались, когда одесситам ждать света.
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