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На 12 часов тысячи одесситов останутся без воды: полный список адресов

Восстановить водоснабжение для всех потребителей должны до вечера

18 ноября 2024, 11:04
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Амбарцумян Анна

Сегодня, 18 ноября, в Одессе будут проводить ремонтные работы на объектах водопровода. В этой связи сотни жителей останутся без воды. Об этом сообщает Инфоксводоканал.

На 12 часов тысячи одесситов останутся без воды: полный список адресов

Отключение воды. Фото из открытых источников

Где не будет воды в Одессе

  • ул. Марсельская, 22-24, 24а

  • ул. Крымская, 54-58, 58а

  • ул. Александра Кутузакия, 24-32,

  • пров. Староконный,

  • просп. Шевченко,

  • ул. Семинарская

  • ул. Леси Украинки ул.,

  • ул. Довженко

  • Французский бульвар,

  • ул. Рената Ахметова

Восстановить водоснабжение по большинству адресов обещают к 23:00

Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит свои извинения за временно причиненные неудобства, — говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:

  • 705-55-05,

  • 780-55-05,

  • 093-17-00-155,

  • 068-905-55-05.

Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.

Напомним, масштабный обстрел энергетической инфраструктуры Одесской области 17 ноября оставил значительную часть региона без электроснабжения. Пошли вторые сутки, как жители некоторых районов Одессы и области предстают перед трудностями из-за отсутствия света, воды и тепла. Энергетики работают в усиленном режиме, однако полное восстановление требует времени. "Комментарии" разбирались, когда одесситам ждать света.



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Источник: https://infoxvod.com.ua/uk/
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