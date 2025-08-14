Море в Одессе изменило цвет: это сигнализирует об опасной ситуации

В Одессе море изменило цвет из-за массового цветения — экоинспекторы обнаружили превышение вредных веществ.

Море. Иллюстративное фото

В Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа пояснили, что на пляжах Одессы в последние недели наблюдается значительное скопление водорослей, волнами прибивающих к побережью. Специалисты объяснили, что из-за этого вода в прибрежной зоне приобретает зеленый, грязно-желтый или коричневый оттенок.

Государственные инспекторы проверили отобранные пробы морской воды в черте города, в местах, где водоросли образуют почти сплошной слой на поверхности. По результатам анализов зафиксировали превышение норм:

Взвешенные вещества – в 1,5 раза больше нормы. Это ухудшает прозрачность воды, снижает проникновение света и влияет на фотосинтез водных растений.

Азот аммонийный – в 5,5 раза больше нормы. Это токсическое соединение, которое появляется в результате разложения органических остатков. Она опасна для водных организмов, особенно при высокой температуре и низком уровне кислорода, и может приводить к замору рыбы.

"Избыток питательных веществ в воде способствует процессу эвтрофификации — так называемому "цветению" моря, которое сопровождается дефицитом кислорода и ухудшением состояния морской экосистемы", — пояснили в Госэкоинспекции.

