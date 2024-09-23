Модернизация флота: первое судно УДП нового образца готово к рейсу в Измаил

Судно Kapitan Antypov успешно прошло ходовые испытания и вскоре отправится из австрийского Линца в Измаил. Это историческое событие для Украинского Дунайского пароходства, ведь происходит первая капитальная модернизация флота за тридцатилетнюю историю предприятия. К этому времени речной флот в большинстве своем подвергался только ремонту, оставляя в эксплуатации суда, построенные в советское время. Об этом сообщает пресс-служба УДП.



Судно Kapitan Antypov. Фото: vesselfinder

Что нового на Kapitan Antypov

Установлены два новых главных двигателя Mitsubishi, которые настраивают представители японской компании. Эти моторы отличаются высокой мощностью, надежностью и экономичностью, а также отвечают экологическим стандартам Евро-5.

Замена устаревшей пневматической системы запуска на новую, что значительно упрощает процесс. Теперь судно имеет аккумуляторную группу для запуска двигателей.

Установлено два новых дизель-генератора Volvo Penta, обеспечивающих достаточную мощность для работы судна.

Реализована новая, более эффективная система охлаждения двигателей с замкнутой системой циркуляции.

Установлены автоматизированные системы контроля уровня масла и мониторинга работы двигателей.

Добавлена система очистки выхлопных газов с использованием реагента AdBlue.





Чем Kapitan Antypov отличается от новых судов

Судно, построенное 40 лет назад на австрийской верфи ÖSWAG, имеет корпус в идеальном состоянии благодаря эксплуатации в пресной воде.

Все устаревшие элементы, в частности, силовые агрегаты и системы управления, были полностью заменены.

Судно отвечает современным европейским стандартам ES-TRIN, что делает его конкурентоспособным среди европейских судов.

Модернизированное судно гарантирует надежность благодаря поддержке производителей новых агрегатов.

Последующие планы модернизации флота УДП

УДП планирует модернизировать еще пять единиц флота Kapitan Antypov, надеясь на финансирование по собственным доходам.

Отсутствует решение акционера относительно целесообразности сделки, но УДП предлагает продать часть устаревшего флота для финансирования модернизации.

Команда УДП убеждена, что рентабельность предприятия обеспечит несколько современных судов, а не крупный устаревший флот.

Модернизация второго судна уже начата, и команда ждет окончательной позиции Министерства. УДП стремится реализовать давнюю мечту дунайцев о современном флоте, заменив "динозавры" советской эпохи.