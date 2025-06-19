Миллионы гривен разворовали на светофорах в Одессе: подробности схемы

В Бюро экономической безопасности рассказали, что разоблачили схему хищения бюджетных средств в Одесской области. Детективы Бюро разоблачили должностных лиц городского совета, нанесших более 15 млн грн ущерба бюджету общины.

Светофор. Иллюстративное фото

Как установило следствие, среди фигурантов должностные лица трех частных предприятий, представители коммунального учреждения, специализирующегося на безопасности дорожного движения. Группа разработала и реализовала преступную схему растраты бюджетных средств.

В БЭБ рассказали, что в течение 2024 года коммунальное предприятие Одесского городского совета объявило 11 процедур закупок и подписало соответствующие договоры, предметом которых были поставки балластов для разрядных ламп или трубок общей стоимостью почти 40,9 млн грн.

"В результате тендера победителями были признаны два предприятия, не имеющие никакого отношения к изготовлению источников бесперебойного питания для светофорных объектов", — говорится в сообщении.

В БЭБ рассказали, что оборудование фактически производила другая компания, а победителей тендера использовали для искусственного завышения стоимости изделий в более чем 5 раз. Как отметил руководитель ТУ БЭБ в Одесской области Сергей Мунтян, таким образом участники схемы нанесли более 15 млн грн ущерба бюджету.

Отмечается, что идет досудебное расследование по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Детективы устанавливают полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Одесском ТЦК прокомментировали скандал со взятками.



