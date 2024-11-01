Месяц начинается с отключений: где в Одессе не будет света

Сегодня, 1 ноября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Отключение света. Фото: freepik

Адреса отключений света в Одессе

Южный РЭС:

Работы до 19.00

Абрикосова, 4-105а, Дачная, 4/2, Вторая, 20, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, М. Троицкого, 3Б, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в, Рыбальская, 20, Равенства, 84-195, Симоненко, 2а, Айвазовского (Тимирязева), 34, взр. Фонтанская, 106/37, 106/40, пер. 1-й Равенства, 90-197, пер. Абрикосовая, 1-43, пер. Равенства, 92, пер. Янтарный, 6-8/корп.3.

Центральный РЭС:

Работы до 19.00

Композитора Лятошинского (Перепечка), 1-65, ул. Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99, Бажана, 1-20, Богуна, 6а, 12/2, 21, Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а, ул. Малишевского (Гастелло), 9-55, Гранатная, 1-25, Й. Прибика (Минская), 7-49, Цветочная, 1-21, Апрельская, 1-33/1, 33в, Кордонная, 3а-74в, Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а, Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37а, Косяченко Алексея, 9-54/2, Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54, Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского),2 , 1-126, Радостная, 114,116, С. Рихтера, 8-109, Сельская, 7-44, Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63, Текстильщиков, 1-14а, Т. Тесс, 1-60а, Туристская, 1 -19, Ф. Листа (Елина), взр. Овидиопольская, 3/1, пров. 1-й Сиреневый, 1-6, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/корп.2, пер. Гранатный, 2-8/корп.1, пер. Цветочный, 10 пер. Ковровый, 5,7,9; пров. Граничный, 1-35, пер. Короткая, 2-4, пер. Малиновский, 7 пер. Мостовой, 1-4 пер. Парашютный, 1,1б, пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), проезд Сиреневый, 1-6.

Северный РЭС:

Работы до 19.00

6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а а, 42-а, 43-я, 44-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-а, 49-а, 50-а, 51-а, 52-а, 53-я, 54-я, 55-я линия на ж/м, 1-я Сортировочная, 1а-44, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская, Аграрная, 1 -21, А. Мицкевича, 1-35, Балтская дор., 1а-84а, Юзефа Крашевского (Крылова), 1-42, Вишневая, 1-43а, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), пер. Технарский (пер. 1-й Восьмого марта), 3-10, 1-103, пер. Арковый, пер. Паркетный пер. Корковый, пер. Кодымский пер. Анкерный пер. Бейтельсбахера, пров. Мебельный пер. Волтона, Виктора Скаржинского спуск, Метизна (1-я линия Восьмого марта), 1-24а, Ковровая (2-я линия Восьмого марта), 1-109а, Гобеленова (3-я линия Восьмого марта), 1-20, Фахова ( 4-я линия Восьмого марта), 1-50/3, Бондарная (5-я линия Восьмого марта), 1-34, Главная, 1-33, Холмистая, 1-15, Демьянова, 1-13а, Звонка, 1-32, Днепровская, 1-40, Донецкая, 1-4, Жевахова, 3а-61а, Жевахова гора, 17-87, Жолио Кюри, 1-26, Закарпатская, 1-209, И. Луценко, 38, 47/ 1, 56; Кавказская, 1-41, Капитана Кузнецова, 71а-102, Карьерная, 1-25, Карышковского, 2-60, Керченская, 8-131, Конноармейская, 2-57, Бахмутская (Курская), 1-80а, Л.А. Украинки, 1-86а, Локомотивная, 1-27, Котлеевская (Ломоносова), 13-18, Лузановская, 5-104, Луцкая, 1-135, Февральская, 1-59, Мелитопольская, 1-58б, Николаевская 9, дор. -295, Петра Болбочана (Мичурина), 4а, Воловая площадь (пл. Мичурина), 2-29а, Победы 1-87, Песочная, 1-172, Посевная, 1-56, Прокатная, 1-12а, Ракетная, 1- 18, Рельефная, 1-35, Рыночная, 7, Пространственная, 1-74, Мариупольская (Ростовская), 1-19а, Серогодского, 1-73/корп.1, Симферопольская, 1-24, Соляна, 1-85, Степная , 1-14, Фахова, 15, Флотская, 2-29, Центральная, 2-38, Красная, 5-15, Шептицкого, 4-93, Яблочная, 1-4, пер. с 1-го по 13-й Черноморский, пер. с 1-й по 8-й Балтский, 1-11, пер. 1-й, 2-й Февральский, пер. 1-й, 2-й, 3-й Флотский, пер. 2-й Восьмого марта, 1-8а, пер. 2-й Керченский, 1-15, пер. Асеева, 1-57а, пер. Баркасны, 1-4, пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-10, пер. Б. Кифоренко, 2-35, пер. Вишневый, 2-14а, пер. В. Терещенко, 7, 13а, пер. Игоря Киселева, 1-33, пер. Кавказский, 1-8 пер. Навигационный, 9-19, пер. Неплия, 1-12, пер. А. Андрейца, 1-7, пер. А. Стороженко, 2-10, пер. А.Пресича, 2-26, пер. Песочный, 1-4, просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 1а-59.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.