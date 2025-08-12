Мэр Одессы в футболке за почти 3 минимальные зарплаты: какой бренд выбирает Труханов

Рубрики
Одежда политиков, депутатов, должностных лиц всегда привлекает внимание. Конечно, те, кто представляет власть разных уровней, не может одеваться на каком-то рынке. Однако некоторые вещи из гардероба чиновников стоят слишком дорого, если учесть среднюю зарплату и прожиточный минимум в Украине.
Геннадий Труханов. Фото из открытых источников
В поле зрения Harley Quinn попал мэр Одессы Геннадий Труханов.
Портал "Комментарии" поинтересовался, а на какие доходы живет Труханов. В его декларации за 2024 год, которую он подал в 2025 году, среди дохода значится:
заработная плата – 1 116 505 грн,
доход от предоставления имущества в аренду – 243 218 грн.
К семейному доходу добавляет средства и мать, указанная в декларации. За 2024 год она получила:
пенсию – 76 496 грн (6 374 грн в месяц),
доход от предоставления имущества в аренду – 10 731 грн,
проценты – 77 грн.
Из декларации видно, что Труханов ценитель часов – задекларировал их пять:
Rolex,
Ulysse Nardin,
Patek Philippe,
Breguet,
A. Lange & Sohne.
Напомним, портал "Комментарии" писал о стоимости часов волонтера Сергея Притулы. Он засветил часы марки Omega за более 181 тыс. грн.
Отметим, что в интервью ведущему Славе Демину Притула пытался уйти от ответа на вопросы о своих доходах. В ходе разговора Демин напомнил Притуле его слова о том, что тот не зарабатывает на своем фонде, но живет на доходы от ценных бумаг. На что волонтер вставил реплику, что они и сейчас есть.