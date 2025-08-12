Мэр Одессы в футболке за почти 3 минимальные зарплаты: какой бренд выбирает Труханов

Одежда политиков, депутатов, должностных лиц всегда привлекает внимание. Конечно, те, кто представляет власть разных уровней, не может одеваться на каком-то рынке. Однако некоторые вещи из гардероба чиновников стоят слишком дорого, если учесть среднюю зарплату и прожиточный минимум в Украине.

Геннадий Труханов. Фото из открытых источников

В поле зрения Harley Quinn попал мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Геннадий Труханов вывел имидж региона нового уровня. На нем — футболка бренда Brunello Cucinelli, брендированная гербом Одессы. Стильно и патриотично. Первый случай, когда итальянский кашемир официально стал корпоративной футболкой мэрии", — говорится в сообщении.

Портал "Комментарии" поинтересовался, а на какие доходы живет Труханов. В его декларации за 2024 год, которую он подал в 2025 году, среди дохода значится:

заработная плата – 1 116 505 грн,

доход от предоставления имущества в аренду – 243 218 грн.

К семейному доходу добавляет средства и мать, указанная в декларации. За 2024 год она получила:

пенсию – 76 496 грн (6 374 грн в месяц),

доход от предоставления имущества в аренду – 10 731 грн,

проценты – 77 грн.

Из декларации видно, что Труханов ценитель часов – задекларировал их пять:

Rolex,

Ulysse Nardin,

Patek Philippe,

Breguet,

A. Lange & Sohne.

