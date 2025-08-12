logo

Мэр Одессы в футболке за почти 3 минимальные зарплаты: какой бренд выбирает Труханов
Мэр Одессы в футболке за почти 3 минимальные зарплаты: какой бренд выбирает Труханов

Стоимость футболки мэра Одессы Труханова и его легальные доходы за 2024 год

12 августа 2025, 17:26
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Одежда политиков, депутатов, должностных лиц всегда привлекает внимание. Конечно, те, кто представляет власть разных уровней, не может одеваться на каком-то рынке. Однако некоторые вещи из гардероба чиновников стоят слишком дорого, если учесть среднюю зарплату и прожиточный минимум в Украине.

Мэр Одессы в футболке за почти 3 минимальные зарплаты: какой бренд выбирает Труханов

Геннадий Труханов. Фото из открытых источников

В поле зрения Harley Quinn попал мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Геннадий Труханов вывел имидж региона нового уровня. На нем — футболка бренда Brunello Cucinelli, брендированная гербом Одессы. Стильно и патриотично. Первый случай, когда итальянский кашемир официально стал корпоративной футболкой мэрии", — говорится в сообщении.

Мэр Одессы в футболке за почти 3 минимальные зарплаты: какой бренд выбирает Труханов - фото 2

Портал "Комментарии" поинтересовался, а на какие доходы живет Труханов. В его декларации за 2024 год, которую он подал в 2025 году, среди дохода значится:

  • заработная плата – 1 116 505 грн,

  • доход от предоставления имущества в аренду – 243 218 грн.

К семейному доходу добавляет средства и мать, указанная в декларации. За 2024 год она получила:

  • пенсию – 76 496 грн (6 374 грн в месяц),

  • доход от предоставления имущества в аренду – 10 731 грн,

  • проценты – 77 грн.

Из декларации видно, что Труханов ценитель часов – задекларировал их пять:

  • Rolex,

  • Ulysse Nardin,

  • Patek Philippe,

  • Breguet,

  • A. Lange & Sohne.

Напомним, портал "Комментарии" писал о стоимости часов волонтера Сергея Притулы. Он засветил часы марки Omega за более 181 тыс. грн.

Отметим, что в интервью ведущему Славе Демину Притула пытался уйти от ответа на вопросы о своих доходах. В ходе разговора Демин напомнил Притуле его слова о том, что тот не зарабатывает на своем фонде, но живет на доходы от ценных бумаг. На что волонтер вставил реплику, что они и сейчас есть.



Источник: https://t.me/harley_with_love/3717
